Алтайский турцентр признан лучшим в России

СЕГОДНЯ 07:46 2018-11-29T07:47:40+03:00

Всего в конкурсе участвовала 41 организация из 35 регионов страны

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Алтайтурцентр занял первое место в Общероссийском конкурсе туристско-информационных центров. В конкурсе участвовал 41 туристско-информационный центр из 35 регионов РФ.

Конкурсанты прошли 3 этапа: народное голосование, независимая оценка качества оказываемых услуг, голосование членов жюри. Эксперты рассматривали поданные заявки и фотоматериалы турцентров.

В десятку лучших туристско-информационных центров (кроме алтайского) вошли организации из Вологодской, Калининградской, Ленинградской, Новгородской, Новосибирской областей, Приморского края, Рязанской, Свердловской, Ярославской областей.

Как сообщил Алтайтурцентр, конкурс проводили для определения и поощрения лучших практик организации работы туристско-информационных центров, продвижения их деятельности и повышения качества работы. Народное голосование проводили с 1 по 14 ноября на сайте eventsinrussia.com.

- Многие организации показали качественные улучшения по сравнению с прошлым годом. Но главное то, что мы совместными действиями развиваем рынок туризма, открывая для всех замечательные места, которыми так богата Россия, - рассказала Татьяна Сажаева, директор Алтайтурцентра.