Алтайский турцентр признан лучшим в России
Алтайтурцентр занял первое место в Общероссийском конкурсе туристско-информационных центров. В конкурсе участвовал 41 туристско-информационный центр из 35 регионов РФ.
Конкурсанты прошли 3 этапа: народное голосование, независимая оценка качества оказываемых услуг, голосование членов жюри. Эксперты рассматривали поданные заявки и фотоматериалы турцентров.
В десятку лучших туристско-информационных центров (кроме алтайского) вошли организации из Вологодской, Калининградской, Ленинградской, Новгородской, Новосибирской областей, Приморского края, Рязанской, Свердловской, Ярославской областей.
Как сообщил Алтайтурцентр, конкурс проводили для определения и поощрения лучших практик организации работы туристско-информационных центров, продвижения их деятельности и повышения качества работы. Народное голосование проводили с 1 по 14 ноября на сайте eventsinrussia.com.
- Многие организации показали качественные улучшения по сравнению с прошлым годом. Но главное то, что мы совместными действиями развиваем рынок туризма, открывая для всех замечательные места, которыми так богата Россия, - рассказала Татьяна Сажаева, директор Алтайтурцентра.