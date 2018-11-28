Туристы рискуют испортить отпуск, отправившись на Хайнань

СЕГОДНЯ 07:47 2018-11-28T07:51:12+03:00

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В начале и в середине ноября алтайские туристы, прилетевшие отдыхать на Хайнань, столкнулись с тем, что их забронированные в отелях места были заняты. Людям предложили другие варианты заселения, но их уровень был ниже изначального.

Вице-президент региональной ассоциации туризма Наталья Гордеева рассказала, что в подобной ситуации оказались не только жители нашего региона, но также Томска. А на днях почти 300 хабаровских туристов трое суток ожидали вылета в аэропорту Китая якобы из-за поломки самолета. Причем во всех случаях фигурировал один и тот же оператор — «Жемчужная река», который предлагает туры по привлекательным ценам.

И подобное, по мнению Натальи Гордеевой, может произойти еще.

- Скоро Китайский Новый год. И у меня нет уверенности, что ситуация не повторится. Я не могу однозначно не рекомендовать и однозначно рекомендовать покупать эти туры. Здесь каждый взвешивает риски и решает для себя, - сказала Наталья Гордеева телеканалу «Наши новости».

Прямой рейс из Барнаула на Хайнань был открыт три месяца назад. При этом начало полетной программы отменялось трижды.

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