2018-11-27T04:34:45+03:00
Происшествия

В Хабарском районе мужчина забил сожительницу поленьями

Дарья САВЕНКО
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31-летний житель Хабарского района предстанет перед судом за смерть своей сожительницы.

Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Алтайскому краю, мужчина часто истязал свою возлюбленную. Понимая, что женщина в материальном плане зависит от него, мужчина жестоко избивал ее, используя различные предметы. В начале этого года после совместного распития спиртного, он избил сожительницу двумя деревянными поленьями. Спустя сутки женщина скончалась от травм.

Кроме того, следователи доказали, что прошлой осенью он залез в дом односельчанина, а также оскорбил сотрудника правоохранительных органов.

- Мужчина ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности, а также отбывал наказания за совершение имущественных преступлений, а также умышленного причинения вреда здоровью средней тяжести человеку, отмечают в ведомстве.

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