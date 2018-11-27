2018-11-27T04:01:43+03:00
Общество

Снег и потепление ожидаются в Барнауле в ближайшие дни

Температура днем поднимется до +2 градусов
Дарья САВЕНКО
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Температура днем поднимется до +2 градусовТемпература днем поднимется до +2 градусовФото: Дарья САВЕНКО
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Последние несколько недель холод в Барнауле сменяется редкими днями с плюсовой температурой. Вот и в конце текущей рабочей недели синоптики передают до +2 градусов.

Во вторник, 27 ноября, в краевой столице небольшой снег, на дорогах гололедица. Днем температура составит -5...-7 градусов. Ветер южный, 3-8 м/с. По Алтайскому краю в отдельных районах небольшой снег.

Уже в среду, 28 ноября, на большей части территории региона снег, местами метель, в предгорных районах мокрый снег, гололедные явления, на дорогах гололедица. В Барнауле временами снег, местами метель. Ночью столбик термометра опустится до -9...-11, а днем поднимется до -2...-4 градусов.

В ночь на четверг, 29 ноября, ночью потеплеет до -7...-9, а днем до 0...+2. При этом, в краевой столице и регионе в целом снег, мокрый снег, местами метель. Ветер юго-западный, 5-10м/с, порывы до 15 м/с.

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