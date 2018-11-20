2018-11-20T13:54:05+03:00
Происшествия

Бывший глава сельсовета «кинул» строительную фирму на деньги

Он «взял» 550 тысяч рублей на оплату услуг ЖКХ и не вернул их
Анна СЕМИНА
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Деньги фирме так и не вернулиДеньги фирме так и не вернулиФото: Анна СЕМИНА
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В Бийском районе Алтайского края будут судить бывшего главу сельсовета, который используя свое служебное положение, потребовал со строительной фирмы деньги, а потом не вернул их.

Следствие установило, что в 2015 году администрация сельсовета заключила с одной из строительных фирм контракт на возведение многоквартирного жилого дома для переселения людей из аварийных домов. Уже когда началось строительство глава поселения, явно выходя за пределы своих полномочий, потребовал от директора фирмы перечислить на лицевой счет муниципалитета 550 тысяч рублей.

- На эти деньги он собирался погасить задолженность администрации сельсовета по оплате коммунальных услуг, - сообщают в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Алтайскому краю.

В итоге «занятые» деньги чиновник не вернул, а это уже является нарушением прав и законных интересов организации. Бывшего главу сельсовета обвиняют в превышении должностных полномочий. Уголовное дело передано в суд.

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