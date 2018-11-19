34 головки сыра украли на Алтае

СЕГОДНЯ 13:43 2018-11-19T13:44:53+03:00

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Полицейские задержали в Павловском районе Алтайского края машину с четырьмя людьми. Их подозревают в хищении 34 головок сыра.

Экипаж ГИБДД остановил для проверки автомобиль «Тойота Королла». Поведение водителя инспекторам показалось подозрительным. Оно и понятно почему. При досмотре в багажнике машины полицейские обнаружили 14 мешков с сыром. Всего они насчитали в них 34 больших головки сыра.

- Во время разбирательства было установлено, что продукцию украли с молочного комбината. В числе подозреваемых сразу четыре сотрудника предприятия. Трое мужчин – 36-ти, 32-х и 24-х лет, а также 39-летняя женщина, - сообщают в пресс-службе Главного управления МВД России по Алтайскому краю.

Согласно предварительной информации, ночью они подогнали машину к территории завода, перекусили проволоку на заборе и вынесли мешки с сыром. При этом, как стало известно, готовую продукцию сотрудники комбината некоторое время откладывали и прятали, чтобы потом «оптом» вывезти и перепродать.

- В настоящее время устанавливаются точные объемы похищенного. Предположительно ущерб составил около 60 тысяч рублей, - сообщают в ведомстве.

По данному факту возбудили уголовное дело.