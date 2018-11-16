Роспотребнадзор выявил нарушения в школьных столовых Алтайского края

СЕГОДНЯ 17:48 2018-11-16T17:48:46+03:00

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В Алтайском крае состоялись проверки в пищеблоках образовательных учреждений. Инспекцию провели в 67 школах, 91 детском саде и двух профессиональных образовательных учреждениях.

Как сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по Алтайскому краю, во многих образовательных учреждениях выявили нарушения. Чаще всего в пищеблоках не соблюдают санитарно-гигиенический и противоэпидемический режимы. При проверке качества готовых блюд нарушают санитарные правила. В некоторых образовательных учреждениях не выполняются требования при формировании рационов питания. Представители ведомства брали пробы готовых блюд и отправляли их в лабораторию. По микробиологическим показателям исследовали 498 образцов, по санитарно-химическим – 709. За нарушения привлекли к административной ответственности всех ответственных лиц.

Им выданы предписания по устранению выявленных нарушений, исполнение которых находится на контроле Управления Роспотребнадзора по Алтайском краю. Также специалистами ведомства было рассмотрено одно обращение на неудовлетворительную организацию питания детей в детском саду.