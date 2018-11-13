Год театра в Алтайском крае откроют 13 декабря

СЕГОДНЯ 05:12 2018-11-13T05:13:37+03:00

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Год театра откроют в Алтайском крае 13 декабря. Об этом сообщила министр культуры региона Елена Безрукова.

- Открыть Год театра предложено всем регионам в один день - 13 декабря. В нашем крае церемония состоится на площадке Алтайского государственного музыкального театра. На вечернюю программу пригласят как тех, кто сегодня работает в театрах, так и ветеранов. Чтобы любители театра также могли посетить это представление, часть билетов отдали в свободную продажу, - сказала Безрукова.

Режиссером программы станет главный режиссер Алтайского музыкального театра Константин Яковлев.

Безрукова также отметила, что в рамках Года театра, в 2019 году планируется закончить реконструкцию бывшего кинотеатра «Родина», который станет новым домом театра кукол «Сказка», здания Рубцовского драматического театра, а также сдача дома на Сизова, 24, который строят специально для работников социальной сферы.