В Славгороде едва не убили мужчину, заступавшегося за сестру

СЕГОДНЯ 08:29 2018-11-12T08:29:16+03:00

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В Славгороде буйного мужчину отправили в колонию-поселение. Он едва не убил родного брата своей сожительницы.

Как сообщает пресс-службе СУ СКР по Алтайскому краю, между мужчиной и родным братом его гражданской супруги сложились плохие отношения. Дело в том, что женщина страдала от домашнего насилия и рассказывала об этом брату. Тот вступался за свою сестру. Это надоело 25-летнему супругу и он, будучи пьяным, взял без спроса охотничье ружье у местного фермера и приехал в свой дом, зная, что родственник находится в гостях. Он несколько раз выстрелил в брата жены, но мужчине удалось увернуться, а затем и вовсе отобрать ружье.

Суд оценил собранные в ходе следствия доказательства и признал его виновным в покушении на убийство, назначив наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.