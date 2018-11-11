Волейболисты «Университета» уступили «Автомобилисту»

СЕГОДНЯ 05:33 2018-11-11T05:33:54+03:00

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Волейболисты барнаульского клуба «Университет» в субботу, 10 ноября, на своей домашней площадке провели матч против «Автомобилиста» (Санкт-Петербург) и уступили ему.

Как сообщают в пресс-службе управления спорта и молодежной политики Алтайского края, за весь матч барнаульцы так и не смогли найти свою игру. Неудачи встречались и на блоке и на подаче. Главный тренер команды пытался решить проблему заменами, но они значительно общей картины не изменили.

- В первой партии «Универ» умудрился растерять преимущество в пять очков, но тайм-аутами тренерский штаб сбил кураж соперника и дал возможность собраться с силами собственным игрокам, - сообщает ведомство.

В итоге же барнаульцы вырвали победу 25:20. Это была их единственная удача. В дальнейшем они проиграли три партии подряд. Причем последняя значительно растянулась – до 36:38. Общий итог встречи – 1:3 (25:20, 22:25, 18:25, 36:38).

Сегодня, 11ноября, состоится повторный матч. Начало в 17.00. Он пройдет в СК «Победа».