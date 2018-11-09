В Алтайском крае прошла дискуссия «Обновление - 2018»

9 Нояб. 13:17 2018-11-09T13:17:08+03:00

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Алтайское региональное отделение «Единой России» организовало опрос своих партийцев и сторонников на тему обновления партии. Лучшие инициативы обсудили на краевой партийной дискуссии «Обновление-2018» 8 ноября.

Активисты поделились предложениями о том, как сделать работу партии более эффективной, о взаимодействии с людьми и общественными институтами. Члены партии ответят на вопросы, как повысить эффективность институтов гражданского общества во власти, какими должны быть партийные институты и технологические подходы в избирательных кампаниях и прочее.

По словам депутата Государственной Думы РФ от Алтайского края Натальи Кувшиновой, благодаря дискуссионной площадке выработаны конкретные инициативы по обновлению работы партии. Она отметила, что именно общие усилия помогут сформировать новые подходы к решению наиболее важных задач.

«В рамках нашей площадки обсуждалась реализация программы партии. И большое внимание уделялось вопросу развития сельских территорий. Это и увеличение финансирования, и придание статуса самостоятельного национального проекта программе «Устойчивое развитие сельских территорий», - отметила Наталья Сергеевна.

Заместитель секретаря реготделения Сергей Серов провел дискуссию «Партия в политике России». Заместитель председателя комитета по местному самоуправлению в АКЗС Иван Мордовин подводя итоги работы площадки «партия Президента и народного большинства», заявил о том, что необходимо обновление медийной политики партии, развитие диалоговых форматов с обществом, а также поддержка гражданских инициатив.

По словам депутата фракции «Единая Россия» в АКЗС Дениса Голобородько, на площадке «Партия единомышленников» наибольшее количество предложений прозвучало по работе «первичек».

- В частности, поступило предложение поддержать предложение о проведении грантового конкурса среди первичных отделений. Установить предельные размеры грантов, предоставляемых для поддержки инициатив первичных отделений и ввести приоритетные направления грантового финансирования, такие как социальное обслуживание и поддержка граждан, пропаганда здорового образа жизни и охрана здоровья населения, культура и искусство, образование, наука и просвещение, и другие», - отметил Голобородько.

Также звучали интересные предложения, касающиеся новых форматов работы со средствами массовой информации и возможностей финансирования первичных отделений партии.

- Предложений много и следующим нашим шагом станет их анализ и систематизация. После обработки всех поступивших предложений, самые актуальные будут направлены в центральный исполнительный комитет партии», - подытожил Денис Голобородько.