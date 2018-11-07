Пьяная автомобилистка укусила сотрудника ГИБДД

7 Нояб. 16:34 2018-11-07T16:35:30+03:00

Также она била его по ногам и голове

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Жительница Шипуновского района заплатит штраф за то, что побила и покусала полицейского.

Как сообщили в прокуратуре Алтайского края, в апреле 2018 года женщину, которая была в нетрезвом состоянии за рулем, остановили сотрудники ГИБДД.

- Они предложили проследовать в служебный автомобиль. Однако водитель не согласилась и стала выражаться в адрес представителя власти грубой нецензурной бранью, - рассказали в ведомстве.

А затем и вовсе начала бить одного полицейского по ногам и по голове и укусила его за руку.

Дело завели по статье «Применение насилия в отношении представителя власти и его оскорбление». Подсудимая вину признала, раскаялась и извинилась перед полицейским. Сумма штрафа составила 8 тыс. рублей.

- Суд при назначении наказания учел ее активное способствование расследованию преступления и наличие на иждивении детей, - отметили в прокуратуре.