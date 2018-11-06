2018-11-06T13:29:26+03:00
Общество

Выпускники Алтайского медуниверситета получили гранты на обучение в ординатуре

САПОЖКОВА Александра
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Алтайский медуниверситет выделил образовательные гранты ректора на обучение в ординатуре выпускников специалитета, добившихся успехов в учебе, науке и внеучебной деятельности.

Традиционно в АГМУ очень высокий конкурс в ординатуру и нередко талантливым выпускникам не хватает буквально одного балла, чтобы поступить на бюджетную форму обучения. Чтобы сохранить перспективные кадры, по решению ректора АГМУ Игоря Салдан в этом году впервые введена практика выделения грантов за счет средств вуза для обучения в ординатуре.

По итогам конкурсного отбора гранты получили четыре выпускника Алтай 2018 года. Это Виктор Понамарев, обучающийся в ординатуре по направлению «Педиатрия», Николай Корсиков (направление «Патанатомия»), Дмитрий Чернышев (будущий хирург) и Мария Асманова (направление «Эпидемиология»). Помимо бесплатного образования ординаторы получают стипендию и гарантированное трудоустройство на кафедрах вуза после окончания обучения.

Всего в 2018 году в ординатуру Алтайского медицинского университета поступило 311 человек, из них 86% (286 человек) – жители 9 городов и 48 районов Алтайского края. 93 ординатора обучаются по целевым направлениям от учреждений здравоохранения Алтайского края.

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