2018-11-06T06:37:30+03:00
Экономика

ВТБ увеличил выдачу ипотечных кредитов в полтора раза

САПОЖКОВА Александра
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По итогам девяти месяцев 2018 г. ВТБ выдал 182,4 тысячи ипотечных кредитов на общую сумму 416,2 млрд рублей. Таким образом, объём продаж по сравнению с аналогичным периодом 2017 г. увеличился в полтора раза. Всего ипотечный портфель банка с начала года вырос на 12% и превысил 1,26 трлн рублей.

С начала года банк фиксирует повышенный спрос клиентов на недвижимость большей площади. Интерес заемщиков вызывает программа «Больше метров – меньше ставка» (для объектов площадью от 65 кв. м). За девять месяцев ей воспользовались 20 тысяч человек, оформивших кредиты на 75 млрд рублей.

По итогам третьего квартала значительно вырос спрос на программу «Победа над формальностями», которая позволяет оформить кредит на покупку жилья или рефинансирование по двум документам, без справки о доходах. За июль-сентябрь доля заявок в рамках данного предложения увеличилась более чем в два раза.

- Рынок ипотеки динамично растет. В третьем квартале ВТБ на 63% увеличил объём кредитования по сравнению с аналогичным периодом 2017 г., до 172 млрд рублей. В четвертом квартале мы планируем выдать более 250 млрд рублей ипотеки. Для банка это станет рекордным показателем, который на 70% превысит результаты прошлого года, – отметил Евгений Дячкин, руководитель департамента ипотечного кредитования ВТБ.

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