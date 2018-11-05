2018-11-05T09:50:02+03:00
Происшествия

Жительница Барнаула потеряла деньги при смене номера телефона

Женщина поплатилась за то, что не стала отключать мобильный банк
Алексей КУЧЕРЯВЫХ
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Жительница Барнаула поменяла номер мобильного телефона, при этом она решила не отключать мобильный банк. В результате с ее банковской карты пропали все деньги, которые были на счету.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю, после того, как женщина поменяла номер мобильного телефона, ей стали приходить СМС-сообщения о списании денежных средств. Тогда потерпевшая обратилась с заявлением в полицию.

Оказалось, что сим-карту с ее старым номером перевыпустили и продали новому владельцу. Когда тот обнаружил, что к номеру «привязана» банковская карта, он снял с нее все деньги и потратил на собственные нужды.

Сотрудники полиции предупреждают жителей и гостей краевой столицы, при утере или смене сим-карты следует отключать все мобильные приложения, в том числе банковские, которые могут хранить личную информацию.

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