Жительница Барнаула потеряла деньги при смене номера телефона
Жительница Барнаула поменяла номер мобильного телефона, при этом она решила не отключать мобильный банк. В результате с ее банковской карты пропали все деньги, которые были на счету.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю, после того, как женщина поменяла номер мобильного телефона, ей стали приходить СМС-сообщения о списании денежных средств. Тогда потерпевшая обратилась с заявлением в полицию.
Оказалось, что сим-карту с ее старым номером перевыпустили и продали новому владельцу. Когда тот обнаружил, что к номеру «привязана» банковская карта, он снял с нее все деньги и потратил на собственные нужды.
Сотрудники полиции предупреждают жителей и гостей краевой столицы, при утере или смене сим-карты следует отключать все мобильные приложения, в том числе банковские, которые могут хранить личную информацию.