Почему нельзя полностью избегать жиров в питании

5 Нояб. 04:32 2018-11-05T04:32:49+03:00

Изменить размер текста: A A

Жиры в составе молекулярных комплексов с белками – липопротеидов – являются пластическим материалом, входящим в состав клеточных компонентов, особенно мембран (оболочек), т. е. так же, как и белки, являются незаменимым фактором питания.

Жиры исключительно широко распространены в природе: они входят в состав организма человека, животных, растений, микробов и даже некоторых вирусов. Содержание их в некоторых биологических объектах, тканях и органах достигает 90 %.

Жиры являются обязательным компонентом пищи, энергетическим и структурно-пластическим материалом для человека, поставщиком ряда необходимых для него веществ, т.е. являются незаменимым фактором питания, определяющим его биологическую эффективность. Рекомендуемое содержание жиров в рационе человека (по калорийности) составляет 30–35 %, а в массовых единицах – в среднем 90–100 г в сутки.

Длительное ограничение жиров в питании или систематическое использование жиров с пониженным содержанием необходимых компонентов приводит к отклонениям в физиологическом состоянии организма: нарушается деятельность центральной нервной системы, снижается иммунитет, т.е. снижается устойчивость к инфекциям, сокращается продолжительность жизни. Но и избыточное потребление жиров нежелательно, оно способствует развитию атеросклероза, приводит к ожирению, сердечно-сосудистым заболеваниям и другим нежелательным явлениям.

В ФГБУ «Центральная научно-производственная ветеринарная радиологическая лаборатория» проводятся исследования кормов и пищевых продуктов на содержание массовой доли жира.

Более подробно читайте на сайте «Центральной научно-производственной ветеринарной радиологической лаборатории».

На правах рекламы.