2018-11-02T08:55:54+03:00
Общество

Наталья Поклонская побывала на Алтае

Она посетила достопримечательности Чемала и других районов
Анна СЕМИНА
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Наталья ПоклонскаяНаталья ПоклонскаяФото: из личного архива героя(ев) публикации
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Депутат Госдумы Наталья Поклонская побывала с частным визитом на Алтае. Здесь она провела несколько дней.

Об этом сообщает портал «Новости Горного Алтая» со ссылкой на собственный источник. По его информации, бывший прокурор Крыма побывала в Чемальском районе Республики Алтай, а также в ряде других. В частности ее интересовали объекты, связанные с развитием православия в регионе.

Стоит отметить, что некоторое время назад Наталья Поклонская на самом деле обещала посетить Сибирь и в частности Алтай.

- Европейские санкции никакого влияния на меня не оказали. Я не собираюсь выезжать за пределы России, она у нас огромная, такая красивая, – говорила она.

Напомним, Наталья Поклонская стала широко известна, когда была назначена прокурором Республики Крым. Позже ее избрали депутатом Государственной Думы. Она является довольно популярным интернет-персонажем. Запомнилась пользователям сети под такими прозвищами как Няша-Наташа, Прокурор-няша, Няш-мяш, Няша, Обвиняшка. За последнее время отличилась тем, что была единственным депутатом-единороссом, который проголосовал в первом чтении против пенсионной реформы.

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