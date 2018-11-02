2018-11-02T06:07:35+03:00
Общество

В Барнауле пройдут продовольственные ярмарки

Иван ОЛЕКСЮК
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Традиционно ярмарки будут работать с 10.00 до 14.00 во всех районах города.Традиционно ярмарки будут работать с 10.00 до 14.00 во всех районах города.Фото: Дарья САВЕНКО
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В субботу, 3 ноября, в Барнауле в каждом районе пройдут продовольственные ярмарки.

- Традиционно в продаже яйцо, мясо птицы, свинина и говядина, растительное масло, колбасные изделия, мясные полуфабрикаты, рыбопродукты, кондитерские изделия, мука, сахар, фрукты, овощи и другое, - сообщает городская администрация.

Традиционно ярмарки будут работать с 10.00 до 14.00 во всех районах города по следующим адресам:

В Железнодорожном районе площадки откроются на проспектах Красноармейском, 131 и Ленина, 71.

В Индустриальном районе ярмарка будет работать по адресу ул. 50 лет СССР, 51а.

В Ленинском районе - на площади Народная.

В Октябрьском районе жителей приглашают за покупками на проспект Ленина, 152.

Центральный район - проспект Красноармейский, 36 и улица Чайковского, 21.

Телефон для справок в горадминистрации - (3852) 37-04-64.

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