В Барнауле пройдут продовольственные ярмарки
В субботу, 3 ноября, в Барнауле в каждом районе пройдут продовольственные ярмарки.
- Традиционно в продаже яйцо, мясо птицы, свинина и говядина, растительное масло, колбасные изделия, мясные полуфабрикаты, рыбопродукты, кондитерские изделия, мука, сахар, фрукты, овощи и другое, - сообщает городская администрация.
Традиционно ярмарки будут работать с 10.00 до 14.00 во всех районах города по следующим адресам:
В Железнодорожном районе площадки откроются на проспектах Красноармейском, 131 и Ленина, 71.
В Индустриальном районе ярмарка будет работать по адресу ул. 50 лет СССР, 51а.
В Ленинском районе - на площади Народная.
В Октябрьском районе жителей приглашают за покупками на проспект Ленина, 152.
Центральный район - проспект Красноармейский, 36 и улица Чайковского, 21.
Телефон для справок в горадминистрации - (3852) 37-04-64.