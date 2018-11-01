2018-11-01T08:43:24+03:00
Общество

Из-за ноябрьских праздников барнаульцы раньше получат пенсию

Внесены изменения в график выплат через почтовые отделения
САПОЖКОВА Александра
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Из-за ноябрьских праздников барнаульцы раньше получат пенсиюИз-за ноябрьских праздников барнаульцы раньше получат пенсиюФото: Олег УКЛАДОВ
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В связи с ноябрьскими праздниками на Алтае внесены изменения в график доставки пенсий и пособий через почтовые отделения.

В отделениях, в которых суббота (3 число) будет выходным, выдача пенсий и пособий будет осуществляться 2 ноября (за 3, 4, 5 число).

Если отделения работают 3 ноября, то пенсию и пособию будут выдавать в этот день.

- Для жителей края, которые получают выплаты через кредитные учреждения, в доставке пенсий и пособий ничего не изменится, - уточнила начальник отдела организации выплаты пенсий краевого ПФР Анна Корнева.

С 6 ноября доставка денег будет осуществляться по установленныому ранее графику, отметили в пресс-службе администрации города.

По вопросам выплат обращайтесь на горячую линию отделения ПФР по Алтайскому краю: тел. 8 (3852) 399-934.

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