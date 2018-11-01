Из-за ноябрьских праздников барнаульцы раньше получат пенсию
В связи с ноябрьскими праздниками на Алтае внесены изменения в график доставки пенсий и пособий через почтовые отделения.
В отделениях, в которых суббота (3 число) будет выходным, выдача пенсий и пособий будет осуществляться 2 ноября (за 3, 4, 5 число).
Если отделения работают 3 ноября, то пенсию и пособию будут выдавать в этот день.
- Для жителей края, которые получают выплаты через кредитные учреждения, в доставке пенсий и пособий ничего не изменится, - уточнила начальник отдела организации выплаты пенсий краевого ПФР Анна Корнева.
С 6 ноября доставка денег будет осуществляться по установленныому ранее графику, отметили в пресс-службе администрации города.
По вопросам выплат обращайтесь на горячую линию отделения ПФР по Алтайскому краю: тел. 8 (3852) 399-934.