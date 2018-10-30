2018-10-30T09:23:43+03:00
Общество

На Алтае придумали оборудование для цирка

Его отправят в московский цирк
Анна СЕМИНА
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В Алтайском крае придумали и изготовили уникальное акробатическое оборудования для цирка. Его авторами стали Кирилл и Олег Зайкины.

Они не просто придумали новое цирковое оборудование – пятиметровый снаряд «Колесо смелости», но и при содействии Регионального центра инжиниринга запатентовали его.

Как рассказывают в пресс-службе министерства экономического развития Алтайского края, заказ поступил от артистов одного из московских цирков. Они просили изготовить снаряд, который подойдет для выступления под куполом высотой в девять метров. При этом надо было уменьшить конструкцию.

Для начала Зайкины удалили центральную ось, сделали колесо на независимой подвеске. Это позволило уменьшить снаряд, а за счет большей плавности хода увеличить его безопасность.

Теперь, по словам Кирилла Зайкина, акробат может спокойно остановить колесо, если это требуется. Более того, напарник, который был обязателен при старой модификации, теперь не нужен.

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