Нулевой баланс спас бийчанина от мошенников

30 Окт. 08:19 2018-10-30T08:19:45+03:00

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Житель Бийска едва не стал жертвой мошенников. Его спас нулевой баланс на банковской карте.

Полицейские МУ МВД России «Бийское» устанавливают личность мошенника, который уже обманул несколько жителей города. Так на днях он под видом покупателя позвонил по телефону в объявлении по продаже коровы. Владелец животного во время разговора никакого злого умысла не почувствовал и сообщил незнакомцу данные своей банковской карты. На его счастье, ничего страшного не произошло. Дело в том, что на его счету попросту не было денег.

- Правда, мошенника это не остановило. Он сказал, что перевести деньги на эту карту не получилось, и попросил данные другого счета, - рассказывают в пресс-службе ведомства.

Тогда продавец передал данные карты своей дочери, которая также не почувствовала неладное. Но и тут удача была на их стороне – на ее счету тоже не оказалось денег. Раздосадованный мошенник потребовал третий счет. В итоге и в третий раз ситуация повторилась.

Лишь с четвертого раза злоумышленнику удалось выманить хоть сколько-нибудь денег. Его наживой стали чуть более десяти тысяч рублей. По данному факту было возбуждено уголовное дело.