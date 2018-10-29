Примерный семьянин из Москвы растлил двух алтайских мальчиков

29 Окт. 14:07 2018-10-29T14:07:21+03:00

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Житель Москвы, выманивающий порнографические фото и видео у двух мальчиков с Алтайского края, предстанет перед судом.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю, в 2015 и 2016 году 37-летний житель столицы России через интернет познакомился с двумя мальчиками 11-ти и 12-ти лет, проживающими в Алтайском крае. Он представился их ровесником и сдружился с ними. После мужчина предложил игру, с помощью которой у него оказались фото и видеофайлы порнографического характера с участием мальчиков. После, он шантажировал детей, совершая в отношении них иные действия сексуального характера.

Свою вину москвич не признал. Сторона защиты характеризует его как примерного семьянина, воспитывающего двух детей и работавшего в одном из банков столицы. Однако следствием удалось доказать, что он делал, и дело в настоящий момент передано в суд.