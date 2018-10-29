Современный 3D кинотеатр открывают в Яровом

29 Окт. 13:43 2018-10-29T13:43:35+03:00

Он рассчитан на 200 человек

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В городе Яровое Алтайского края 2 ноября состоится торжественное открытие современного кинотеатра с 3D кинозалом.

Это стало возможным благодаря конкурсу, проведенному Фондом кино. Из федерального бюджета Яровому выдали около пяти миллионов рублей. На эти деньги здесь купили оборудование для показа фильмов в формате 3D.

Обновленный кинозал на 200 мест расположился в ДК «Строитель». На деньги из городского бюджета здесь частично провели ремонт, покрасили пол и заменили кресла. В фойе повесили баннеры соответствующей тематики.

- Потребность населения и гостей города в услугах кинопоказа достаточно высока, так как на территории муниципального образования нет кинозала, где можно было бы посмотреть современный фильм на большом экране. Жители города с большим трепетом ждут открытие кинозала, - говорят в комитете по культуре города Яровое.

Администрация уже огласила, что первым в новом кинотеатре покажут отечественный фильм - «Крымский мост. Сделано с любовью!».