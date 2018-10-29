2018-10-29T04:34:27+03:00
Происшествия

Сильный ветер способствовал распространению пожаров в Алтайском крае

По предварительной информации во всех случаях обошлось без жертв
Алексей КУЧЕРЯВЫХ
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Резко усилившийся ветер в Алтайском крае, особенно вечером 28 октября, способствовал распространению серьезных пожаров на территории региона.

О возникающих в разных местах возгораниях писали очевидцы в сообществе «Barnaul22»:

– Трасса Усть-Калманка – Алейск, горят поля: видимость ноль, огонь через дорогу, дышать нечем! Дорога не перекрыта!

– Между селом Уржум и селом Осколково сильный огонь. Дома Уржума удалось пока отвоевать, огонь подступает к Осколково с большой скоростью. Зарево и страшный дым идет в небо.

– Сильный огонь возле Заринска.

– Пожар у села Бобровка. Горит трава. Пожарные на месте работают, но очень сильный ветер.

По данным ГУ МЧС России по Алтайскому краю, по состоянию на 6 часов 29 октября действующих природных пожаров в регионе не зарегистрировано.

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