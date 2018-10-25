Барнаульский аэропорт перешел на другое расписание

25 Окт. 10:29 2018-10-25T10:29:41+03:00

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Барнаульский аэропорт им. Г.С. Титова перешел на осенне-зимнее расписание.

Зимой из столицы Алтайского края в Москву рейсы будут выполнять не только традиционные Аэрофлот», S7 и «Уральские авиалинии», но также и авиакомпания Nordwind. Она будет выполнять полеты трижды в неделю. Самый ранний вылет из краевой столицы в 5 часов 45 минут. Также продлена программа вечерних рейсов в Москву авиакомпании «Аэрофлот» с вылетом в 19 часов 55 минут.

Из Барнаула прямым рейсом улететь можно также в Санкт-Петербург, Иркутск, Томск, Казань. На международном направлении к традиционным Паттае, Пхукету, Камрани добавился рейс на остров Хайнань. Его открыли в середине августа. Всего за два месяца из Барнаула в Санью авиакомпания «Алроса» перевезла 1351 пассажира. Полеты осуществляются на комфортабельных Boeing 737-800.