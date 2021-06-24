Перевооружайся

Открытие котельной. Фото: Олег УКЛАДОВ

Барнаульский производитель ЖБИ технически перевооружился: вместо сталинского паровоза будет работать современная газовая котельная. Ее торжественно запустили 10 июня на «ЖБИ-100», отметив всех, кто потрудился для этого. Новое оборудование уже включилось в производство свай, панелей и других изделий.

Большие планы

На барнаульском предприятии в 2020 году начали готовиться к запуску газовой котельной: подвели сети к предприятию, разработали проект, приобрели оборудование у Бийского котельного завода. Это мощный и надежный агрегат вместо паровоза. Новое оборудование будет вырабатывать до 6,5 тонны пара в час температурой 195 градусов.

- Газификация производства - это большой шаг вперед, - говорит директор завода Сергей Савченко. - Газ - это экологичное топливо, более четкий и правильный подход к организации производства.

Добившись с помощью газового котла большей производительности, завод может наращивать объем выпуска продукции. В ближайших планах - переход с пятидневной рабочей недели на шестидневную. Естественно, что на предприятии уже прогнозируют рост объемов производства вплоть до базовой проектной мощности в 100 тыс. кубических метров железобетона.

- Цифра в современной экономике амбициозная, но достижимая, - полагает Савченко.

Теперь вместо сталинского паровоза будет работать современная газовая котельная. Фото: Олег УКЛАДОВ

Говорим спасибо

На торжественном открытии газовой котельной собрались работники предприятия, которые потрудились на его технологическое перевооружение. Каждый с большим любопытством заглянул в технологическое окошко котла и убедился: газ действительно горит.

Поздравить всех и поблагодарить за проделанную работу собралось руководство предприятия. Ведь это действительно торжественное событие.

Сергей Савченко, директор завода ООО «ЖБИ -100»:

- Я рад видеть собравшихся. От лица руководства говорю большое спасибо нашему дружному коллективу. Особенно тем, кто несколько больше времени уделил проекту, потратил больше энергии на то, чтобы запустить новую котельную.

Михаил Комиссаров, директор ООО Управления «ЖБИ-100»:

- Пуск котельной показал, что в коллективе есть люди, которые могут решать сложные задачи. Это важное достижение, которое позволит нам уверенно идти дальше.

Виктория Белоусова, председатель балансовой комиссии:

- Выражаю огромную благодарность коллективу за проделанную работу, за трудолюбие и профессионализм. Вы помогли выйти предприятию на современный уровень развития: стать технологичным и экономичным. В дальнейшем мы будем сохранять добрые традиции в производстве, но брать на вооружение новые технологии и справляться с поставленными целями.

Справка

«ЖБИ-100» - предприятие по производству панелей 97-й серии - конструкций, в которых утеплитель спрятан между арматурной решеткой и железобетоном. Это позволяет сохранять тепло в помещениях, а еще быстро строить удобные квартиры. Также на предприятии выпускают панели 330-й серии, рассчитанные на то, что утеплитель будет крепиться на фасад под декоративную облицовку. В 2020 году на заводе начали производить панели 97-й сейсмостойкой серии.

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