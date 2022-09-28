Взятка – вне закона

Фото: пресс-службы СУ СК по Алтайскому краю

Динамику преступлений коррупционной направленности в сфере ветеринарии можно охарактеризовать как стабильную (см. справку). Удельный вес преступлений этой категории среди общего числа фактов коррупции должностных лиц составляет 1/5, что с учетом разнообразия сфер жизнедеятельности общества является достаточно значительным.

Сертификаты без экспертизы

Преступления коррупционной направленности, совершенные должностными лицами государственных учреждений ветеринарии, - это, прежде всего, получение взяток (ст. 290 УК РФ). Все уголовные дела за 2021-2022 годы как раз окончены по указанному составу преступления. «Выражаются они в получении незаконного денежного вознаграждения (взятки) от гражданских лиц, осуществляющих хозяйственную деятельность в сфере производства и реализации продукции животного происхождения», - разъясняет Анна Утева, заместитель руководителя контрольно-следственного отдела СУ СКР по Алтайскому краю.

Фото: пресс-службы СУ СК по Алтайскому краю

Денежные средства передаются гражданами должностному лицу за совершение в их пользу незаконных действий, входящих в сферу влияния чиновника учреждения ветеринарии.

Наиболее часто деньги, по информации Анны Евгеньевны, передаются сотруднику учреждения ветеринарии за выдачу ветеринарно-сопроводительных документов без проведения ветеринарно-санитарной экспертизы, без осмотра продукции взяткодателей для последующего перемещения продукции по территории России. «То есть в нарушение установленных ветеринарных требований, предусмотренных законодателем для защиты здоровья населения», - продолжает она.

При этом следует отметить, добавляет Утева, что все расследованные в отношении должностных лиц учреждений ветеринарии преступления имеют длящийся характер. «Это означает, что преступление лицами указанной категории, как правило, совершается на протяжении длительного периода времени (нередко на протяжении нескольких лет) и имеет признаки многоэпизодности», - поясняет она.

Многоэпизодность преступной деятельности выражается в получении незаконного денежного вознаграждения сразу от ряда заинтересованных лиц, с которыми ветеринарный врач взаимодействует в повседневной деятельности.

«С учетом выше обозначенного характера преступлений данной категории, который выражается в их многоэпизодности и длительном периоде, наиболее резонансные факты - преступления должностных лиц, которые систематически на протяжении длительного периода времени получали незаконное денежное вознаграждение от ряда заинтересованных лиц в особо крупном размере», - подчеркивает Анна Утева.

Четыре миллиона за 4 года

Так, следственным подразделением края в 2021 году окончено направлением в суд уголовное дело в отношении ведущего ветеринарного врача Табунского района, который на протяжении четырех лет получал взятки от заинтересованных хозяйствующих субъектов на общую сумму почти 4 миллиона рублей за незаконные действия в виде выдачи ветеринарных сопроводительных документов.

Аналогичное уголовное дело окончено в отношении ветеринарного врача учреждения Барнаула, преступная деятельность которого длилась три года, а общая сумма незаконного обогащения составила 1,8 миллиона рублей.

Следует отметить, что одного из указанных фигурантов приговорили к наказанию в виде реального лишения свободы на срок три года и 8 месяцев с взысканием штрафа в размере трех миллионов рублей. Второго обвиняемого лишили свободы сроком на семь лет лишения свободы со штрафом в размере 3,3 миллиона рублей.

Коррупции - нет

Антикоррупционная политика управления ветеринарии Алтайского края представляет собой комплекс принципов и конкретных мероприятий по профилактике и пресечению коррупции в его деятельности, рассказал заместитель начальника управления ветеринарии Алтайского края Юрий Астанчик.

Цели политики – предупреждение коррупции; обеспечение неотвратимости наказания; формирование антикоррупционного сознания у работников учреждения.

Основные задачи антикоррупционной политики:

- Формирование у работников единообразного понимания позиции учреждения о неприятии коррупции в любых формах и проявлениях;

- Установление обязанности работников учреждения знать и соблюдать ключевые нормы антикоррупционного законодательства, требование настоящей политики;

- Минимизация риска вовлечения работников учреждения в коррупционную деятельность;

- Обеспечение ответственности работников за коррупционные проявления;

- Мониторинг эффективности внедренных антикоррупционных мер (стандартом, процедур и т. п.).

Фото: пресс-службы СУ СК по Алтайскому краю

В 2022 году управлением ветеринарии Алтайского края создана рабочая группа по профилактике коррупционных правонарушений в системе государственной ветеринарной службы края. Ее работа направления на координацию учреждений по вопросам профилактики и противодействия коррупции, мониторинг всех источников информации о коррупционных рисках в деятельности государственных учреждений ветеринарии, проведение плановых и внеплановых контрольных мероприятий, проведение расследований по фактам выявленных нарушений, взаимодействие с правоохранительными органами.

«В текущем году рабочая группа провела 18 выездных совещаний с работниками подведомственных учреждений, а также осуществила выборочные проверки по вопросам правильности оказания платных ветеринарных услуг, оформления договоров, ветеринарно-сопроводительных документов (иначе говоря ветеринарного сертификата), - отметил Юрий Астанчик.

По итогам проверок начальники учреждений приняли меры к устранению выявленных нарушений, виновных специалистов привлекли к дисциплинарной ответственности. Кроме этого, в подведомственные учреждения направили соответствующие письма с целью недопущения подобных нарушений в их дальнейшей деятельности.

В подведомственных учреждениях ответственными специалистами по вопросам профилактики и противодействия коррупции, не реже одного раза в квартал проводятся совещания и разработан план на год.

Справка

В 2021 году подразделениями следственного управления в суд направлено 11 уголовных дел в отношении сотрудников учреждений ветеринарии за совершение ими коррупционных преступлений.

В 2022 году таких уголовных дел в суд направлено уже семь. При этом, в производстве следователей имеются уголовные дела данной категории, что свидетельствует о том, что показатели прошлого года предположительно будут достигнуты на том же уровне.

Автор: Илья Петров