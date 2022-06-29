Силовики проверяют главу алтайской федерации бокса Армена Тонояна?

Предполагаемое задержание Тонояна может быть связано с уголовным делом экс-депутата Барнаульской гордумы Фото: Олег УКЛАДОВ

Председатель правления Федерации бокса Алтайского края Армен Тоноян, по имеющимся неофициальным данным, был задержан сотрудниками ФСБ и следственного комитета. В его офисе и доме якобы прошли обыски.

По данным наших источников, проверку проводит 2 отдел следственного комитета. По ее итогам Тоноян может стать фигурантом уголовного дела, связанного с мошенничеством. В данный момент предположительно решается вопрос о мере пресечения подозреваемого.

Армен Тоноян – видная и значимая фигура в Алтайском крае. Он известен не только как спортсмен, но и как бизнесмен. Кроме этого, Тонояна знают как председателя правления краевой федерации бокса. В настоящее время он является членом Общественной палаты Барнаула V созыва.

По данным источника в правоохранительных структурах, задержание Тонояна может быть связано с уголовным делом экс-депутата Барнаульской гордумы Ивана Куца, которому инкриминируют мошенничество, совершенное в особо крупном размере.

В пресс-службе следственного комитета на вопрос «КП» по этому поводу задержания Тононяна ответили кратко: «Данный факт мы не комментируем».

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