Был советский паспорт и сплыл: столичные блогеры помогают бездомному с Алтая восстановить документы

Роман и Александр. Скриншот видео YouTube-канала «Слово пацана»

Авторы YouTube-канала «Слово пацана» продолжают историю о бомже Александре из Алтайского края, поселившегося в самодельной землянке в Подмосковье. Блогеры пытаются восстановить мужчине документы.

Без цифрового следа

Еще в первом выпуске, где была рассказана история Александра, он пояснил, что пытался самостоятельно восстановить паспорт, чтобы устроиться на работу, но у него ничего не получилось, и он бросил попытки легализоваться в обществе. Теперь стало понятно, почему так произошло – он человек без какого-либо цифрового следа.

Недавно авторы проекта Рома и Дима снова посетили Александра, причем это был уже, как минимум третий визит к нему. В предыдущий раз парни решили проверить мужчину на честность и якобы случайно оставили в его жилище кошелек с деньгами. Так они хотели узнать его получше – отдаст пропажу или присвоит себе? Как оказалось, Александр заметил портмоне, не удержался и проверил содержимое. Все же он потратил небольшую сумму на покупку газового баллона, а когда через неделю блогеры вернулись, он с порога честно во всем признался, отдал вещи парней и пообещал вернуть то, что занял. Так что проверку мужчина прошел.

В этот же день Рома, Дима и Александр отправились в паспортный стол, чтобы написать заявление на восстановление паспорта и вот тут вскрылась масса не состыковок. Оказалось, что у героя ролика вообще нет никаких документов, даже свидетельства о рождении. А советский паспорт он на российский не менял, причем потерял удостоверение личности аж в 2008 году, но так как в основном работал неофициально, то никто у него паспорт не спрашивал.

Парни решили помочь Александру вспомнить подробности его жизни с самого детства. Но оказалось, он уже мало что помнит.

- Меня зовут Шинкин Александр Николаевич. Родился 5 июля 1959 года. Я не знаю где я родился, но жил в Заринском районе, в 60 километрах от города, - рассказывает Александр.

Точное название населенного пункта уже сам не помнит (или не знает, что нам достоверно неизвестно). По некоторым данным – деревня Майск. Предположительно, сейчас уже не существует.

- До 19 лет жил там с бабушкой по материнской линии. Она меня воспитала. Родители отказались, я их имен не знаю даже. Мать принесла к бабушке и сказала: «Если ты его не заберешь, то отдам его цыганам», - продолжает мужчина. – Бабушку звали Анастасия, но фамилию не помню. Свидетельства о рождении у меня, кажется, не было. В 78-м году что-то случилось, помню, пришел участковый и дал мне паспорт. Говорит: «Дуй отсюдава!». Я сам в паспортный стол не ходил и даже не фотографировался. Не знаю, откуда у него моя фотография. Может бабушка ему дала…

Документы не спрашивали

Вскоре после этого Александр поехал в Заринск. Так как профессии никакой не было – подрабатывал, где мог. Причем из образования у него всего три класса.

- Я где-то три класса отучился и ушел. Да у меня и бабушка необразованная была. Меня в школе все дразнили, называли бичом, бомжом. Мне и сейчас так говорят на каждом шагу. Неприятно, - признается он.

После Заринска мужчина переехал в Барнаул, но ненадолго и вскоре через Новосибирск перекочевал в Москву. На дворе стояла осень 1980-го года, как раз прошла Олимпиада. Если Александр куда-то и устраивался на работу, то неофициально. Поэтому и документы нигде не требовались. Если на улице останавливала милиция (полиция), то паспорт он не показывал.

- Так я же его с собой не носил, - парирует наш названный земляк.

Был один случай в 2010 году, когда Александр оказался в больнице – ударило током и потребовалась медицинская помощь. Но и тут произошло чудо и не как иначе: по его словам он пробыл на стационарном лечении около двух недель, но за это время у медиков к нему претензий не было, просто сказал, что документов и денег нет. Его поставили на ноги и отпустили.

Александр. Скриншот YouTube-канала «Слово пацана»

Помимо этого у Александра есть глазной протез, который тоже не так-то просто получить, но у него и это получилось! Однажды он отправился во Владивосток сопровождать груз, хотя и тут тоже есть не состыковки: как он смог сесть на поезд без документов? Об этом история умалчивает.

Добравшись до Владивостока, он узнал где можно заказать протез. И там ему его дали бесплатно и тоже без документов.

- А у вас хоть какие-нибудь пересечения с полицией в жизни были, где надо было хоть как-то подтвердить вашу личность? – спрашивает Рома.

- Во Владивостоке и Питере было несколько раз. Ну а что они сделают? Подержат сутки, снимут отпечатки, возьмут описание, да отпустят, - говорит Александр.

Так что отпечатки рук брали много раз, но почему-то нигде в правоохранительных органах даже не поинтересовались, почему нет документов, и никто не помог. В таком случае восстановить паспорт действительно сложно, вот и сам Александр, кажется, уже готов опустить руки.

- Как я могу доказать полиции кто я такой? Рома, да у тебя не получится. Если в Москве, куда ты ездил, там не смогли помочь, то почему ты думаешь, что здесь получится? – с горечью говорит Александр.

Герою ролика помогли написать заявление. Скриншот YouTube-канала Yardrey

Работа для профессионала

В итоге блогеры решили заручиться помощью профессионального юриста Андрея Подшивалова. На сегодняшний день удалось установить, что ни в одной базе данных Александр не числится.Работа для профессионала

- Это проблема даже для профессионального юриста. Трудность заключается в том, что когда мы изучили законодательную базу, то выяснилось, что государство как бы не предполагает механизмов восстановления документов в таких случаях: по сути, человек никак не контактировал с Российской Федерацией, его документы еще из СССР, но уже хотя бы помнит точную дату рождения и фамилию, имя и отчество и где жил в детстве. Надеемся, этого хватит, - говорит юрист.

Первым делом он отправился к участковому, чтобы тот направил запрос на Алтай. Подробнее об этом Подшивалов уже рассказал на своем YouTube-канале Yardrey. По его словам то, что Александра не нашли в базе данных вполне логично, так как паспорт гражданина РФ он не получал, а соответственно по сути он не является гражданином страны. Данные о нем можно будет получить в архиве Заринского района, естественно, если там что-то есть.

Также юрист вместе с героем ролика посетил УФМС, где написали еще одно заявление и передали сотрудникам всю имеющуюся про Александра информацию. Первые ответы на запросы уже начали поступать, но подробности Андрей Подшивалов обещал рассказать чуть позже. Пока же установлено, что никакого криминала за его клиентом нет.

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