На Алтае после массовой драки скончался мужчина

Расследование продолжается Фото: Олег УКЛАДОВ

В Горно-Алтайске в массовой драке пострадали три человека. Один из них, 38-летий местный житель, вскоре скончался в больнице, сообщает СУ СКР по Республике Алтай.

По версии следствия, в ночь на 18 мая в Горно-Алтайске недалеко от ТЦ «Ткацкий» между двумя группами молодых людей возник конфликт, который перерос в драку.

- В ходе массовой драки, в которой участвовало не менее 10 человек, обвиняемый поднял с земли фрагмент стекла, острым краем которого стал наносить удары троим потерпевшим по различным частям тела, причинив тем самым телесные повреждения различной степени тяжести, - пояснили в СК.

Трех пострадавших в драке доставили в республиканскую больницу, где им оказали помощь. 24 мая один из них скончался.

24-летнего подозреваемого арестовали. Известно, что ранее он был неоднократно судим за совершение преступлений против личности.

Сначала правоохранители возбудили уголовное дело по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением предмета, используемого в качестве оружия). В ближайшее время решат вопрос о переквалификации действий подозреваемого на ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Также оценят его действия в отношении еще двоих пострадавших в массовой драке.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства массовой драки.

- По уголовному делу проводится комплекс следственных и иных процессуальных действий, направленных на сбор и фиксацию доказательственной базы, установление обстоятельств, способствовавших совершению расследуемого преступления. Изъяты и изучаются видеозаписи с камер наблюдения, расположенных на месте происшествия. Назначены необходимые судебные экспертизы, в рамках которых, в том числе, будет определена тяжесть причиненного вреда здоровью каждому из потерпевших, причины смерти одного из них, - резюмировали в ведомстве.

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