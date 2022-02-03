Мэр Барнаула заразился коронавирусом

Были отменены мероприятия с участием Франка Фото: Олег УКЛАДОВ

Глава администрации Барнаула Вячеслав Франк заразился коронавирусом и ушел на дистант. Состояние чиновника оценивается как удовлетворительное, поэтому он продолжает работать из дома, пишет пресс-служба мэрии.

- Глава города постоянно находится на связи со всеми заместителями главы администрации города и председателями профильных комитетов. Исполнение обязанностей главы города временно возложено на первого заместителя Анатолия Воронкова, - говорится в сообщении.

В связи с этим были отменены мероприятия с участием Франка, часть из них проведут его замы. Мэр призвал горожан соблюдать необходимые меры предосторожности и вакцинироваться.

- Статистика по заболеваемости ковидом ежедневно ставит рекорды, новый штамм инфекции распространяется быстрее. Пройдите вакцинацию, если еще этого не сделали, ревакцинируйтесь вовремя. Берегите себя и своих близких, будьте здоровы, - пожелал горожанам Вячеслав Франк.

Напомним, за минувшие сутки в Алтайском крае выявили более 1,8 тыс. заболевших.