35 швов на лице: студентка медвуза пострадала в ДТП из-за пьяного таксиста

Водителя осудили по п. «а» ч.2 ст.264 УК РФ. Фото: Олег УКЛАДОВ

Жуткая авария произошла летом 2020 года на проспекте Космонавтов в Барнауле. Было уже поздно, 21-летняя Марина и Кирилл (все имена изменены) вызвали такси после рабочей смены в ресторане «Барнаул».

Таксист приехал пьяный, но молодые люди этого не заметили. По дороге машина на полном ходу влетела в столб. Пострадали все. Парня-пассажира зажало между сидениями, он получил перелом большеберцовой кости со смещением отломков и травму головы. У девушки - сотрясение головного мозга, перелом лодыжки, а самое страшное – разбившимся стеклом ей изрезало лицо.

Пострадавших отвезли в горбольницу №1, Марине наложили на лицо 35 (!) швов. Но сделали это настолько плохо, что теперь ей потребуется несколько косметических операций, которые едва смогут скрыть рубцы - до конца шрамы не уйдут. Девушка учится в медицинском, по ее словам, врачи могли бы наложить внутренний шов, а не внешний, тогда рубцы были бы не такие ужасные.

Сейчас она продолжает работать официанткой, спасает то, что она носит маску. Недавно состоялся суд, на котором водителя осудили по п. «а» ч.2 ст.264 УК РФ. Ленинский районный суд дал ему 3 года и 2 месяца лишения свободы в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 2 года. Приговор вступил в законную силу.

В суде девушка все время плакала, боялась, что теперь из-за шрамов останется одна. А водитель… Он ничего не помнит – от удара из памяти стерся не только день аварии, но и несколько предыдущих.

- Рубцы на ее лице в соответствии с заключением судебно-медицинской экспертизы отнесены к разряду неизгладимых, в связи с чем девушке требуется проведение нескольких косметических операций. В судебном заседании осужденный вину в совершенном преступлении признал в полном объеме, пояснил, что не помнит, по какой причине сел за управление в состоянии алкогольного опьянения, и обстоятельств ДТП, - рассказала старший помощник прокурора Ленинского района Ольга Ананина.

Взыскать с таксиста ничего нельзя. Он сам сильно пострадал в аварии, нигде не работает. Пострадавшие пассажиры даже не стали заявлять иски с требованием компенсаций. Деньги взыщут со страховой компании, она может оплатить до 500 тысяч рублей.