Рак у Людмилы Ивановой возникал трижды. И троекратно она его побеждала. Сегодня руководитель общественной организации «Вместе против рака» помогает тысячам людей сражаться с опасной болезнью.Трагическое эхо взрыва- Я заболела, когда мне не было и сорока, - вспоминает Людмила Ивановна. - В 1986-м году мы с сыном отдыхали неподалеку от Чернобыля, в Трускавце. Утром встаем, город моют пожарные машины. Потом услышали про взрыв…Через пару месяцев после отпуска у женщины воспалились лимфоузлы. В первый раз в онкодиспансере на консилиуме сказали: «Вроде попадаете в наши пациенты, но раковых клеточек не выявлено». Утомляемость, слабость, потери сознания тогда связали с нервами.После лечения у неврологов Ивановой стало лучше настолько, что она забыла про усталость.- Но прошло время и мне снова стало хуже. В транспорте потеряла сознание, увезли на «Скорой». Повторный курс на разгрузку нервной системы уже не дал результатов, - рассказывает собеседница.В тот раз ей уже был поставлен диагноз: рак щитовидной железы.- После операции меня поставили на учет в онкодиспансер, – вспоминает бывшая пациентка.- В те годы это звучало как приговор. Я, как и многие, кто столкнулся с этой болезнью, была напугана и растеряна. И очень благодарна друзьям и коллегам за то, что в тот момент меня привели к Александру Федоровичу Лазареву (он тогда был главным врачом городского онкодиспансера). Благодаря его консультациям и поддержке я опять стала забывать о болезни. Еще очень помог грамотный новосибирский иммунолог (в Барнауле их тогда не было).В тот раз ее болезнь отступила на 14 лет, но снова дала о себе знать в 2002-м.- Мне предложили следующую операцию, я прошла лучевую терапию и опять живу и здравствую, - рассказывает наша героиня.Людмила Ивановна уверена, что сил и здоровья ей прибавляет общественная работа. Помогая другим, помогаешь себе - убеждена руководитель организации «Вместе против рака».«Смотрю, врач молитвы читает»Вступить в противораковое общество в свое время ей предложили врачи. Дело было более двадцати лет назад.- Сказали: «Вы с вашим оптимизмом, с кипучей энергией просто находка. Многим людям нужна психологическая поддержка. Одно дело, когда медики рассказывают о болезни, другое - человек, сам переживший ее с рецидивами», - вспоминает Людмила Ивановна.Бывший комсомольский лидер окунулась в общественную деятельность с головой. Представьте себе, в смутные девяностые, когда многим людям не платили зарплату, Иванова сумела организовать благотворительные медико-диагностические осмотры. Бригады врачей добровольцев в выходные выезжали в районы края.В субботу и воскресенье онкологи, урологи, гинекологи, маммологи, эндокринологи и т.д. принимали пациентов, никому не отказывая. Не требовались ни прописка, ни полис, ни гражданство - только желание прийти на осмотр.- Все эти выезды были безвозмездными на порыве, на энтузиазме, -восхищается врачами Людмила Ивановна. - Из диагностического центра, из частных клиник нам под честное слово давали аппаратуру.В командировках, по ее словам, жили в разных условиях.- Помню, на топчанах спали, сдвинув стеллажи в регистратуре, - рассказывает подвижница. - Бывало, в жуткий гололед, в пургу попадали. Однажды возвращались из Михайловского района, снег залеплял окна автобуса, ничего не видно. Обычно мы смеемся, поем, а тут - тишина. Смотрю, одна врач молитвы читает, другая в ручки сиденья вцепилась. Ехать было очень сложно. Еще был случай, когда в Солтон ехали, отказали тормоза. Мы выгрузили оборудование, литературу просветительскую на обочину. И из Солтона пока нас ехали встречать, все машины останавливались и предлагали помощь. Так мы встретили день медицинского работника.И таких выездов за эти годы насчитывается десятки. А диагностических осмотров - тысячи.- Бывают случаи, приезжаешь спустя десять лет, человек подходит, говорит спасибо, мол, пришел к вам тогда, благодаря этому и жив. Такие встречи дорогого стоят, - говорит Людмила Ивановна.Преодолеть отчаяниеЗа годы работы в общественной организации ее руководитель реализовала более 20 программ, направленных на профилактику и раннее выявление онкологических заболеваний, адаптацию онкобольных, повышение качества жизни инвалидов. Под ее руководством разработана и программа психологической поддержки онкологических больных.- Я хорошо помню этот страх, боль, неуверенность, отчаяние - чувства, с которыми сталкивается человек, услышавший диагноз – рак, – рассказывает Людмила Ивановна. - Помню, как мне не хватало психологической поддержки, несмотря на внимание и доброту окружающих. Потому что трудно не побывавшему в этой «шкуре» понять. Даже я, с рецидивами, несколько раз проходившая лечение, никогда не скажу женщине , которой удалили грудь или женские органы: « Я вас понимаю». Там должен быть рядом высококлассный психолог, который бы помог снизить порог боли. Многие женщины, например, боятся сказать мужу, что им удалили матку. Рассказывали случаи, кто-то говорил, и мужчина подавал на развод.Но и другие примеры, говорит она, есть, когда после тренингов, работы с психологом женщины после операции расцветали, встречали настоящую любовь.- Однажды был неприятный эпизод, - вспоминает собеседница. - Несколько лет назад еще непросто было с бельем для пациенток, переживших операцию по удалению молочной железы. Мы получали письма, женщины просили помочь. И вот мы в Углах во время лекции показывали особые кружевные бюстгальтеры. Там другие бретельки, застежка спереди т.д. А после в одной из газет вышла анонимная язвительная заметка. Мол, приехали врачи-онкологи, а вместо лечения демонстрировали лифчики. Тогда был визит редактору этой газеты. Пошли со мной и возмущенные пациентки. Одна во время беседы достала протез и положила редактору на стол с вопросом: «Вы что считаете, что женщина в селе должна ходить в кирзовых сапогах и фуфайках? Или женщина – не женщина после операции?». Масса извинений была…Рецепт здоровья от ИвановойНеутомимая руководительница общественной организации «Вместе против рака» и во время пандемии и самоизоляции не сидит, сложа руки. Так, психологические тренинги переведены в онлайн-формат, также в системе онлайн проходят и юридические консультации. А перед новым годом, например, волонтеры НКО подарили пациентам краевого онкодиспансера более 130 наборов настольных игр. Некоторые пациенты при этом даже прослезились, расчувствовались, что их не забыли.- Иногда меня спрашивают: «Зачем тебе все это, столько хлопот поберегла бы здоровье», - говорит Людмила Ивановна. - А я отвечаю: «А так я и берегу его». Когда я начала своей общественной работой заниматься - восстановилась.