В Барнауле открылся зоопарк: тигрица от радости родила четверых котят

Коронавирус отступает, глядишь, к концу июня его совсем победим. На Алтае уже начали раскручивать гайки жестких ограничений, которые ввели, чтобы сдержать распространение болезни.

На первом этапе разрешили открыться зоопаркам, которые находятся на открытом воздухе, но при соблюдении норм социальной дистанции.

Страус Эму в барнаульском зоопарке.Видео: Олег Укладов

В понедельник, 8 июня, с самого утра пришли первые посетители – маленькая девочка в костюме тигра. По словам директора зоопарка, животные рады открытию не меньше детей.

- Медведи от счастья кувыркаются в клетке, даже наш грозный лев ведет себя как котенок. Наконец-то, дождались открытия. Они же без внимания тоскуют, а сегодня пришли ребятишки, визжат от восторга, и животные тоже – как после долгой разлуки, - говорит Сергей Писарев.

В Барнаульском зоопарке.Июнь 2020..Видео: Олег Укладов

Кстати, есть еще одна радостная новость – к открытию тигрица родила четверх котят.

- У нас теперь три львенка, три маленьких леопарда, четыре тигренка, - говорит Писарев. – Для нас год получается очень тяжелым из-за того, что долго стояли закрытыми, а для животных, наоборот, удачный.