2020-05-14T10:25:06+03:00
Общество

Далеко не все барнаульцы надевают маску в транспорте

Что спасет от заразы в транспорте
Марина КОЧНЕВА
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Антисептики в этой работе требуются постоянно.Антисептики в этой работе требуются постоянно.Фото: Олег УКЛАДОВ
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С 12 мая в стране закончились «нерабочие дни». С этого же дня в Алтайском крае введен масочный режим. Надевать их необходимо в общественных местах, в том числе на остановках и транспорте. Кстати, народу в трамваях и автобусах Барнаула в последние дни заметно прибавилось.

«Все равно не спасет!» - такие объяснения услышал корреспондент «Комсомолки» при опросе людей на остановках на тему масочного режима.

На этой неделе, когда столбик термометра переваливает за тридцать градусов, добавился еще один ответ: «В маске жарко, от нее раздражение на коже». Впрочем, немало и ответственных жителей, которые в транспорте все-таки едут в масках. Некоторые надевают резиновые перчатки – пассажирам приходится держаться руками за спинки кресел и поручни, передавать деньги кондуктору.

Без соблюдения других санитарных мер маски бесполезны. Фото: Олег УКЛАДОВ

Без соблюдения других санитарных мер маски бесполезны.Фото: Олег УКЛАДОВ

Мы решили узнать, насколько сегодня в транспорте соблюдаются правила санобработки. Ведь согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, без соблюдения других санитарных мер маски бесполезны.

По словам Виктора Киреева, начальника трамвайного депо №3 МУП «Горэлектротранс» Барнаула, в депо каждый день моют и обеззараживают полы и потолки вагонов, стёкла, поручни, сиденья. После – полный аналог автомойки. Поручни при этом обрабатывают каждые два часа – перед рейсом и после. Особое внимание на предприятии уделяется безопасности кондукторов.

- Они обеспечены всеми средствами защиты: это маски, перчатки для работы во время смены. Помимо этого каждому выдаём антисептические средства, - подчеркнул Виктор Киреев.

Антисептики в этой работе требуются постоянно. Партию дезинфицирующего средства для индивидуального пользования транспортникам передал депутат Государственной думы РФ Александр Прокопьев.

- Если знаешь правила санобработки, то, в принципе, ничего страшного, - говорит кондуктор Наталья Рожкова.

Снятие режима самоизоляции не приведет к вспышке инфекции, если все будут соблюдать правила безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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