2020-05-07T10:49:29+03:00
Общество

День радио: барнаульская экс-диджей о виниле и шаландах кефали

Радиоведущая Наталья Николенкова делится ностальгическими воспоминаниями
Марина КОЧНЕВА
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Наталья Николенкова.Наталья Николенкова.Фото: из личного архива героя(ев) публикации
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7 мая отмечается День радио. В барнаульском музее «Мир Времени», например, к этому дню даже сняли небольшой ролик про старый военный репродуктор. После карантина обещают сделать большую выставку на радио-тему.

Ну а «Комсомолка» в честь праздника публикует ностальгические воспоминания известной радиоведущей Натальи Николенковой:

- На «Радио-Край» я попала случайно: выиграла конкурс, приехала за призом, а Юрий Владимирович Масалов возьми да и предложи мне поработать диджеем. А Владимир Юрьевич Масалов (Масалов-фис) научил меня управляться с огромным пультом, это потом они стали меньше.

В радио что самое приятное? Никто тебя не видит (хотя сейчас уже появились прямые видеотрансляции). А так хочешь – в носу ковыряй (лучше за эфиром, конечно), хочешь – притворись сексапильной красоткой. Правда, у нас на радио все и так были красивыми.

Музыку ставили с CD, с кассет и даже – вау! – с винила. О, это было целое искусство: ставишь иглу на диск, снизу фиксируешь спичкой, потом спичку убираешь и только после этого выводишь в эфир (чтобы не было завывания в начале).

Потом, конечно, появились мини-диски, компьютеры. Но мы ухитрялись и без компов моментально находить любую заказанную песню, знали фонотеку наизусть. Даже если коварный слушатель на ходу передумывал песню и просил другую.

Добрый ангел Марина Брискина исправно платила нам зарплату, а по праздникам угощала вкусными вещами.

Потом было радио «Юнитон», радио «Столица», «Радио 7 на семи холмах», «Ретро FM». Благодаря радио я стала более общительной и раскрепощённой, появился поставленный голос, свой клуб поклонников, фотографии с известными певцами и актёрами, которых мы интервьюировали. На концерты, конечно, тоже ходили бесплатно.

Слушатели пристально следили за речью диджеев. Например, как-то, предваряя песню Бернеса, я пошутила: «Шаланды полные (что делали?) кефали». Тут же – доброжелательный звонок: «Наташа, кефали – это не глагол».

Однажды, разговаривая с Семёном Альтовым, назвала его Семёном Карцевым. Все смеялись, решив, что это была заготовленная шутка. Но лучшая оговорка случилась у красавицы Жени Даровской в выпуске новостей: «В этом году Алтайский край был награждён органом Ленина».

«Радио-Край» – это как первая любовь. Поэтому Марина Брискина, Володя Масалов, Игорь Абрикосов, Оля Пашаева, Гена Вяткин, Нина Клещева, Павел Филиппов, с Днём радио! А Юрий Владимирович уже слушает радио на небесах.

Кстати, у «Комсомолки» тоже есть свое радио – слушайте нас в Барнауле на волне 106.8 FM и на сайте .С праздником, коллеги!

ИСТОЧНИК KP.RU

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