«Во время пожара нельзя торговать водой». Как трое сибиряков бесплатно раздают маски

В моменты тяжелых испытаний случаются эпизоды, когда происходит борьба света и тени, мерзости и благородства. Одна из таких историй о трех барнаульцах, которые решили переломить постыдную ситуацию вокруг медицинских масок.

Уменьшить хаос

В начале февраля маски вдруг исчезли, а потом их стали продавать с большими накрутками.

- Это было похоже на то, как во время пожара торговать водой и это было противно, - рассказывает Евгений Шафорост, главный инициатор благотворительной акции.

Тогда же Евгений, имеющий небольшой бизнес, и Александра Томашевич, владелица турагентства запустили проект «Бесплатные маски». На второй неделе к ним присоединился еще один предприниматель - Дмитрий Иванов.

Уже 11 апреля, в фейсбуке на странице Евгения (вложившего 200 тыс рублей в проект) появилось сообщение о том, что уже готово 10 000 штук масок и любой желающий может прийти в пункт выдачи и получить для себя парочку.

- Ничего не надо платить. Ничего не надо покупать. Это не рекламная акция. Не пиар ход и не публичное заявление, - написал Евгений.

И все же решил добавить:

- Хотя, нет. Знаете, пожалуй, это заявление. Я заявляю, что вот в такое время как сейчас, у всех у нас есть важные задачи. Моя задача - уменьшать энтропию. Моя задача сделать так, чтобы вокруг меня распространялась атмосфера поддержки и уверенности. Чтобы вокруг меня увеличивалось пространство, в котором есть что-то кроме ежедневных новостей о надвигающемся апокалипсисе. В котором нет паники, мрачных прогнозов и попыток продавать воду во время пожара. Поэтому я с друзьями раздаю бесплатные маски. Я думаю, что у любого бизнеса сейчас такая задача - делать окружающий мир немного устойчивее.

Александра Томашевич взяла на себя логистику проекта. Договаривалась с точками, организовывала подвоз масок, обновляла информацию на сайте, который был запущен. Дмитрий Иванов ежедневно развозил маски по 15 точкам по городу на личном автомобиле.

Просили даже полицейские

За первую неделю наши герои успели раздать примерно 7 500 медицинских масок.

- В первые дни на пунктах выдачи с утра выстраивались очереди из людей, которые ждали, когда мы привезем следующую партию, - вспоминает Евгений. - К сожалению, мы привозили их недостаточно много и недостаточно быстро. Поначалу это создавало немало проблем нашим волонтерам на пунктах. Посетители ругались на отсутствие масок, периодически обвиняли продавцов в том, что те вовремя не привезли новые запасы, а один раз на одном из пунктов даже пригрозили все поджечь. Мы уже было успели испугаться и подумать, не делаем ли мы хуже, от того, что создаем столько негатива и провоцируем скопление людей в очередях, но это был эффект ажиотажа первых дней, который со временем сошел на нет.

Сегодня в барнаульских точках бесплатные маски еще продолжают выдавать, но, по словам Евгения, ресурсов на новые пока что нет.Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Потом, по словам Евгения, пиковый ажиотаж улегся и процесс более- менее устаканился. За это время на пункты выдачи подъезжали за масками даже полицейские и сотрудники «Скорой помощи».

- В какой-то момент самой популярной фразой в наших с Александрой ежедневных созвонах стала фраза «Да ладно!». Мы очень сильно офигевали от происходящего, но каждый такой случай давал нам понять что все не зря и надо продолжать, - рассказывает Евгений.

Вставайте на сторону людей

Когда на второй неделе инициаторы акции запустили на сайте сбор средств на производство бесплатных масок, то скромно надеялись, что соберут хотя бы еще на тысячу. Но в итоге появилось еще пять тысяч средств защиты. Всего за две с небольшим недели было роздано 15 тысяч масок.

Сегодня в барнаульских точках бесплатные маски еще продолжают выдавать, но, по словам Евгения, ресурсов на новые пока что нет.

При этом акция, получившая огласку, заинтересовала волонтеров из других городов. Так, недавно Шафоросту звонили ребята из Железногорска Красноярского края, где решили тоже воплотить эту идею. Барнаульцы готовы поделиться опытом со всеми заинтересованными.

- Я в какой-то момент задумалась - почему я так эмоционально вовлеклась в происходящее? – размышляет на эту тему Юлия Шляхова, сестра Евгения Шафороста. - Почему успех этого благородного, но не такого уж спасительного по сути мероприятия стал мне так ценен? А потом поняла, что для меня это очередной эпизод в битве людей против м... Это такая бесконечная история, этический конфликт, противостояние миров и смыслов, ареной для которого становится то одно, то другое, всегда внезапное, сиюминутное что-то выстреливает, закручивается вихрь, и вот уже мы стоим друг напротив друга, пристально глядя в глаза и следя за каждым движением. Оружие этой борьбы давно уже не шпаги и пистолеты, а что-то другое, каждый раз что-то разное, что оказалось под рукой. Вставайте на сторону людей. Там классно, хоть и страшновато.