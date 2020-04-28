2020-04-28T04:54:08+03:00
Общество

Родительский день в Барнауле в период коронавируса: будут ли штрафовать приехавших на кладбища

Бесплатный проезд до мест захоронений отменен в этом году отменен
Марина КОЧНЕВА
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28 апреля - день поминовения усопших, который называют родительский или радоница.28 апреля - день поминовения усопших, который называют родительский или радоница.Фото: Олег УКЛАДОВ
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28 апреля - день поминовения усопших, который называют родительский или радоница. В этом году в условиях эпидемии коронавируса власти Барнаула призывают горожан отложить посещение кладбищ до более безопасных времен. Традиционная бесплатная доставка к местам захоронений в апреле 2020 отменена.

Частные поездки на кладбища региональный Роспотребнадзор не запрещает, штрафовать за это барнаульцев не станут. Тем не менее, полицейские патрули будут работать в режиме повышенной готовности.

Горожане, приезжающие к местам захоронений в минувшие выходные (когда был православный праздник « Красная горка») отмечают, что ажиотажа и столпотворения не наблюдалось.

- В субботу ГИБДД останавливали некоторых водителей, проверяли документы,- рассказали в администрации Михайловского кладбища.

Кстати, несмотря на пандемию, санитарная уборка, выдача инвентаря и земли на кладбищах в родительский день будет проходить в штатном режиме. Об этом рассказали в МУП «Специализированная похоронная служба».

- А из-за угрозы возгораний в пожаро-опасный период на кладбищах будут установлены поливальные машины, – сообщили в пресс-службе городской администрации.

В Радоницу также в храмах проведут поминальные богослужения. В этот раз, как и на Пасху, службы должны пройти без прихожан, с участием одного духовенства. Напомним, что в Пасху горожане по указ губернатора в храмы не допускались, но, тем не менее, православные шли поближе и стояли у крыльца, чтобы побыть рядом со святым местом.

По традиции, в этот день многие люди подают записки «об упокоении», заказывают сорокоуст и панихиды. На сайте Алтайской Епархии выставлено особое объявление на эту тему. Записки предлагают подавать в храмы по телефону. Там же сообщаются реквизиты, по которым можно оплатить церковные требы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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