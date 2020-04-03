2020-04-03T07:21:22+03:00
Коронавирус Covid-19

На всякий случай: барнаульцы начали переодеваться в химзащиту

В регионе официально зарегистрировано четверо зараженных коронавирусом [фото, видео]
Иван ОЛЕКСЮК
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ОЗК лежал дома несколько лет – на всякий случай.ОЗК лежал дома несколько лет – на всякий случай.Фото: Олег УКЛАДОВ

Я помню, как всегда гордился своей мамой, которая умеет стрелять из калаша, бросать гранаты и варить самый вкусный борщ – советские люди всегда были многофункциональными. И запасливыми. Они были готовы пережить любую напасть. И таких людей у нас полно – на днях наш фотокорр Олег Укладов встретил на улице женщину, одетую в химзащиту.

Женщина в химзащите.Видео: Олег Укладов

ОЗК лежал дома несколько лет – на всякий случай. И вот, когда пришла необходимость – дама средних лет – как она выглядит под маской не разобрать - пошла за покупками.

- Вышла один раз, закупить продукты, потом домой и до тех пор, пока все это не прекратится – двери на засов, - говорит женщина.

Кстати, горожанка проживает вместе с подругой, они ушли на самоизоляцию, но запасы начали подходить к концу – потребовалась вылазка. Правда, было это до выступления президента и объявления выходных до конца апреля. Так что, придется, дамам снова достать костюмчик.

Сейчас в Алтайском крае официально зарегистрировано четверо инфицированных коронавирусной инфекцией.

Барнаульцы начали переодеваться в химзащиту. Фото: Олег УКЛАДОВ

Барнаульцы начали переодеваться в химзащиту.Фото: Олег УКЛАДОВ

Барнаульцы начали переодеваться в химзащиту. Фото: Олег УКЛАДОВ

Барнаульцы начали переодеваться в химзащиту.Фото: Олег УКЛАДОВ

Барнаульцы начали переодеваться в химзащиту. Фото: Олег УКЛАДОВ

Барнаульцы начали переодеваться в химзащиту.Фото: Олег УКЛАДОВ

Барнаульцы начали переодеваться в химзащиту. Фото: Олег УКЛАДОВ

Барнаульцы начали переодеваться в химзащиту.Фото: Олег УКЛАДОВ

ИСТОЧНИК KP.RU

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