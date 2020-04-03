На всякий случай: барнаульцы начали переодеваться в химзащиту
Я помню, как всегда гордился своей мамой, которая умеет стрелять из калаша, бросать гранаты и варить самый вкусный борщ – советские люди всегда были многофункциональными. И запасливыми. Они были готовы пережить любую напасть. И таких людей у нас полно – на днях наш фотокорр Олег Укладов встретил на улице женщину, одетую в химзащиту.
Женщина в химзащите.Видео: Олег Укладов
ОЗК лежал дома несколько лет – на всякий случай. И вот, когда пришла необходимость – дама средних лет – как она выглядит под маской не разобрать - пошла за покупками.
- Вышла один раз, закупить продукты, потом домой и до тех пор, пока все это не прекратится – двери на засов, - говорит женщина.
Кстати, горожанка проживает вместе с подругой, они ушли на самоизоляцию, но запасы начали подходить к концу – потребовалась вылазка. Правда, было это до выступления президента и объявления выходных до конца апреля. Так что, придется, дамам снова достать костюмчик.
Сейчас в Алтайском крае официально зарегистрировано четверо инфицированных коронавирусной инфекцией.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»