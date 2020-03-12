Дежавю. Поднимутся ли цены на Алтае после падения рубля

В барнаульских супермаркетах заметное оживление. Ощущение дежавю: новости о падении рубля, слухи о росте цен на все, что завязано на долларе. Один из менеджеров, связанный с продажей бытовой техники, даже поделился на условиях анонимности, что у них отделе уже начали пересчитывать цены.

Наученные предыдущими кризисами горожане в задумчивости: не потратить ли сбережения из «кубышки» на что-нибудь существенное, пока цены еще не взлетели. Многие начинают нервничать, вспоминая прошлые кризисы.

Повторится ли кошмар?

Алтайские эксперты-экономисты советуют не впадать в панику:

- Сейчас еще рано строить прогнозы, которые бы объективно отражали ту тенденцию, которая будет складываться на протяжении года, - считает Владимир Бородин, доктор экономических наук, профессор кафедры международных экономических отношений Алтайского государственного технического университета. - Явно идет стабилизация на фондовых рынках. Я думаю, что и финансовые параметры тоже стабилизируются. В частности, отношение рубля к валютам. Надо подождать хотя бы неделю, потом уже строить прогнозы. Но если зафиксируется так, как сейчас, грядет подорожание.

- Мы уже все опытные стали в этих кризисах, поэтому все понимают, что подорожание будет, - говорит Вячеслав Беляев, кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики предпринимательства и маркетинга Алтайского госуниверситета. - Да, рубль будет снижаться, будет некая новая нормальность. Я считаю, что рубль сейчас резко снизился, потом подрастет, но компенсировать не компенсируется. Это значит, что со временем подорожают продукты, которые мы закупаем за рубежом. Чем больше мы продуктов закупаем, тем больше они подорожают. Например, фрукты поменьше подорожают, смартфоны - побольше.

По словам экспертов, ситуация может напоминать кризис 2014 года, когда цены подросли в первую очередь на импортные товары.

- Такого кризиса, как в 1992-м точно не будет, - уверен Бородин. - Тогда в январе прихожу в магазин – колбаса, которая была 3 рубля, стала стоить 300 рублей…

Что подорожает?

Техника и электроника

На вопрос о том, стоит ли мне сейчас бежать покупать ноутбук, оба спикера ответили так:

- Если вам это точно нужно, то покупайте. Техника вряд ли станет дешевле. И если в некоторых барнаульских магазинах цены на начинающемся ажиотаже уже подняли, то надо найти те, где они пока что на прежнем уровне.

По предположениям экспертов, цены на электронику, бытовую технику могут вырасти до 20%.

Автомобили

Автомобили тоже не подешевеют. Владельцы автосалонов уже сейчас обещают поднять цены на новые авто до 10%.

- Сегодня пока наиболее бюджетный вариант - вторичный рынок автомобилей, – отметил Бородин.

Авиабилеты, турпутевки

Авиабилеты (которые и сейчас недешевые) тоже поднимутся в цене.

- Для людей, которые заранее покупали путевки теперь - беда, - комментирует Бородин. - Я слышал, закрывают полеты прямо директивно. Однажды сам сталкивался с этим и долго потом деньги возвращал. Как говорит мой товарищ - «попал под пролетку».

Лекарства

- Вряд ли государство позволит взлететь ценам на отечественную фармацевтику, а вот импортные лекарства, которые и сейчас не дешевы, еще больше подорожают, - отмечают спикеры.

Цифра, на которую ориентируют эксперты – рост цен примерно на 30%.

Жилье

- Курс рубля не влияет на недвижимость, - говорить Лариса Мельситова, президент Союза риэтеров Барнаула и Алтая, имеющая экономическое образование. – Поэтому какого-то критичного изменения стоимости квартир на этом фоне точно не будет. На ценовую политику рынка недвижимости больше влияет переход на эскроу-счета ( когда деньги дольщиков замораживаются в банке до сдачи дома – прим. авт.).

- И вот здесь, как утверждают строители, удорожание жилья будет процентов на 10%. Поэтому, если есть у кого-то есть «баночка со сбережениями» и необходимость в жилплощади, я бы не откладывал ни на минуту! – советует экономист Бородин.

Импортные продукты

Продукты питания при низком курсе рубля, естественно, тоже подорожают, но по версии экспертов ненамного.

- Что касается продовольственных товаров, я не думаю, что здесь будет ощутимый рост, - говорит Владимир Бородин. - У нас на Алтае молочка – вся наша, местная, мясо – тоже. Обстановка в этом плане относительно благоприятная - собственное производство всех видов сырья достаточно крепкое, так что голода не будет точно. Поэтому бежать и запасаться гречкой точно не надо.

Бежать ли за валютой?

- То, что в некоторых наших магазинах уже пересчитывают цены – немудрено, - заметил Бородин. - Так же как и в банках, пересмотревших курсы валют. Но при этом бежать и покупать сейчас валюту я бы точно не стал.

Экономист АлтГУ Вячеслав Беляев тоже так считает:

- Лично я средства, которые не собираюсь тратить в ближайшее время, храню в долларах. Если на поездку нужны деньги, тоже откладываю в долларах. Но об этом надо беспокоиться еще до кризиса, а когда он начался, не надо суетиться, - добавил эксперт. Смысла бежать сейчас за валютой нет. Рынок может среагировать на любую мелкую новость. Будет позитивная - курс стабилизируется, негативная - упадет. И поскольку эти новости генерируются не нами, ожидать можно чего угодно.

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