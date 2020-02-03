2020-02-03T12:13:06+03:00
Общество

Вера Кащеева, Иван Гулькин: в Барнауле почтили память защитников Сталинграда

2 февраля отмечали День Победы в Сталинградской битве [фото]
САПОЖКОВА Александра
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День Победы в Сталинградской битве 2020 в БарнаулеДень Победы в Сталинградской битве 2020 в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ
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2 февраля в Барнауле отметили День Победы в Сталинградской битве. В 2020 году исполнилось 77 лет с момента разгрома немецких войск в Сталинградской битве.

Торжественные мероприятия прошли у Мемориала Славы на пл. Победы. Цветы с поклоном возложили губернатор края Виктор Томенко, первый замглавы администрации Барнаула Вячеслав Франк, ветераны и другие горожане, сообщили в горадминистрации.

Напомним, в Сталинградском сражении участвовали более 40 тысяч воинов Алтая, три дивизии (стрелковые и кавалерийская) и две стрелковые бригады, которые были сформированы на Алтае. В героической обороне Мамаева кургана отличилась 298-я стрелковая дивизия, впоследствии известная как 80-я гвардейская дивизия. А 42-я стрелковая бригада, практически полностью погибла, освобождая город на Волге. В марте 1943 года за мужество и отвагу в боях под Сталинградом бригада была награждена орденом Красного Знамени.

Кстати

В Барнауле есть улицы, названные в честь участников обороны Сталинграда. Это улица 42-й Краснознаменной бригады, 80-й Гвардейской дивизии, улицы Веры Кащеевой и Ивана Гулькина - Героев Советского Союза.

День Победы в Сталинградской битве 2020 в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

День Победы в Сталинградской битве 2020 в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ

День Победы в Сталинградской битве 2020 в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

День Победы в Сталинградской битве 2020 в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ

День Победы в Сталинградской битве 2020 в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

День Победы в Сталинградской битве 2020 в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ

День Победы в Сталинградской битве 2020 в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

День Победы в Сталинградской битве 2020 в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ

День Победы в Сталинградской битве 2020 в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

День Победы в Сталинградской битве 2020 в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ

День Победы в Сталинградской битве 2020 в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

День Победы в Сталинградской битве 2020 в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ

День Победы в Сталинградской битве 2020 в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

День Победы в Сталинградской битве 2020 в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ

День Победы в Сталинградской битве 2020 в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

День Победы в Сталинградской битве 2020 в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ

День Победы в Сталинградской битве 2020 в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

День Победы в Сталинградской битве 2020 в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ

День Победы в Сталинградской битве 2020 в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

День Победы в Сталинградской битве 2020 в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ

День Победы в Сталинградской битве 2020 в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

День Победы в Сталинградской битве 2020 в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ

День Победы в Сталинградской битве 2020 в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

День Победы в Сталинградской битве 2020 в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ

ИСТОЧНИК KP.RU

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