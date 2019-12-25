Барнаул в ночь будет разгребать снежные завалы: мешающие уборочной технике машины эвакуируют

25 декабря в администрации Барнаула прошло оперативное совещание по поводу по поводу устранения последствий, которые причинила снежная буря.

Снежные происшествия

Из-за неблагоприятных погодных условий в Барнауле произошло несколько происшествий. В трех пригородных поселках (Черницк, Пригородный, Бельмесево) случились локальные отключения электроэнергии –электроснабжение уже восстановлено. В условиях плохой видимости в поселке Октябрьский автобус съехал с дороги на повороте, к счастью, пострадавших нет. Также в числе происшествий - падение дерева на электропровода по ул.Г.Исакова, выход из строя одного светофора.

- В городскую службу ЕДДС поступило 7 сигналов о затрудненном проезде по дорогам. Все они переданы дорожным службам, часть участков уже очищены, - пояснил начальник управления по делам ГОЧС Вячеслав Романов.

В усиленном режиме

- Главное сейчас обеспечить выход всей имеющейся у нас техники и, если это необходимо, привлечь дополнительные ресурсы, обратившись к предприятиям города, - потребовал первый заместитель главы администрации города, руководитель аппарата Вячеслав Франк. - Подъездные пути к школам, детским садам, больницам, станциям скорой медицинской помощи должны быть расчищены.

По информации руководителя МБУ «Автодорстрой» Андрея Курышина, 25 декабря в ночную смену, которая продлится с 20 часов до 8 часов утра, на улицах города будет работать 154 единицы техники, в том числе 48 единиц привлеченной.

Первый заместитель главы администрации города также попросил службы ГИБДД оказать содействие дорожникам в проведении ночных работ, это касается эвакуации брошенной на дорогах техники и уборки парковок.

Когда уберут снег во дворах

По словам заместителя главы администрации города по ЖКХ Андрея Федорова, Управляющие компании планируют приступить к уборке дворовых территорий завтра утром, после того, как снегопад закончится. В это же время приступят и к очистке кровель многоквартирных жилых домов.

Чтобы проверить как это будет исполнено, с завтрашнего дня в Барнауле будут организованы объезды дворовых территорий с целью выявить бездействия управляющих компаний.

Новогодние елки

Несмотря на метель, перевозка барнаульских школьников на новогодние представления идет в штатном режиме.

- Сегодня новогодние представления смогли посетить около 7000 ребятишек, серьёзных дорожно-транспортных происшествий в городе не зарегистрировано, - сообщил заместитель начальника ОГИБДД УМВД России по г. Барнаулу, подполковник полиции Дмитрий Ипатов.