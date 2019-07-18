Более 200 дорожных объектов отремонтируют в Алтайском крае в 2019 году

Дорожно-строительный сезон в Алтайском крае в самом разгаре. Комиссии уже принимают готовые объекты и пристально следят за ходом работ на других.

Многоуровневый контроль

Так, в городе Рубцовске на ремонт и обновление улично-дорожной сети было выделено более 100 миллионов рублей. Это средства краевого и местного бюджетов. Еще до выхода техники на места губернатор Алтайского края Виктор Томенко дал поручение подрядной организации, коей выступает Юго-Западное ДСУ, разработать целый комплекс работ. В него включили не только непосредственно восстановление дорожного полотна, но и обустройство заездов, тротуаров и остановок.

В настоящее время работы ведутся на пяти улицах Рубцовска, и в конце прошлой недели специалисты Алтайавтодора вместе с главой города Дмитрием Фельдманом проверили качество ремонта на одном из самых крупных объектов – улице Октябрьской. Она является связующей сразу для нескольких частей города. Вместе с чиновниками ревизию работ провели и местные жители.

Более 200 дорожных объектов отремонтируют в Алтайском крае в 2019 годуФото: Олег УКЛАДОВ

- В работе задействовано 24 человека, мероприятия выполнены почти на 50%. Помимо этого, активно занимаемся ямочным ремонтом, удалось провести основные работы в начале сезона, что позволило людям с комфортом передвигаться по городу, - говорит руководитель подрядной организации Игорь Левин.

Участие Алтайавтодора стало следствием заключенного соглашения между предприятием и администрацией города. Теперь его специалисты занимаются проверкой качества выполняемых в Рубцовске работ. Причем делают это на всех этапах – начиная от измерения геометрических параметров и заканчивая проверкой готовых объектов.

- На данный момент подрядная организация соблюдает установленные требования, а в случае возникновения замечаний своевременно их устраняет, - говорит Олег Лугачев, заместитель начальника Алтайавтодора.

Помимо непосредственно проезжей части, на одном из участков была обновлена ливневая канализация. Работы выполнялись совместно со специалистами местного водоканала. Теперь требуется усадка земли, полностью завершить работы дорожники смогут позже. На данный момент уложен нижний слой асфальта, и по нему пустили транспорт, чем заметно улучшили пропускную способность.

Более 200 дорожных объектов отремонтируют в Алтайском крае в 2019 годуФото: Олег УКЛАДОВ

Дороги особого значения

Продолжаются работы и в Бийске, и в Бийском районе. В одном только наукограде в этом году в нормативное состояние приведут 19 участков улиц.

- На обновление улиц Бийска выделено более 280 миллионов рублей, из них 200 – федеральные средства. На сегодняшний день работы ведутся на семи объектах, а несколько уже сданы в эксплуатацию, – говорит Дмитрий Маслюк, заместитель главы города.

Причем, что очень важно, в отборе улиц, которые надо отремонтировать в первую очередь, учитывалось мнение горожан. Опрос провели чуть менее года назад – в сентябре 2018-го.

Более 200 дорожных объектов отремонтируют в Алтайском крае в 2019 годуФото: Олег УКЛАДОВ

Что касается непосредственно района, то сейчас ведутся работы на нескольких важных объектах. В их числе трасса Бийск – Мартыново – Ельцовка – граница Кемеровской области. В планах подрядной организации обновить более 11 километров дороги.

- Это дорога краевого значения, она имеет выход на территорию соседнего субъекта, здесь проходит регулярное автобусное сообщение между двумя регионами, а также наблюдается интенсивный грузооборот, – говорит Николай Александров, начальник отдела технического надзора, ремонта и содержания дорог Алтайавтодора, – на объекте реализуется полный комплекс мероприятий по ремонту, на данный момент подрядная организация выполняет устройство верхнего слоя асфальтового покрытия.

Масштабные работы

Всего же в этом году в Алтайском крае будет отремонтировано более 200 объектов. На эти цели, по словам замминистра по транспорту Дмитрия Коровина, выделено 6 млрд рублей из бюджетов всех уровней. Причем в той или иной степени дороги будут отремонтированы абсолютно в каждом районе края.

В данный момент работы ведутся на 141 участке. В их числе объездная дорога в Барнауле. Планы у подрядчика громадные, поэтому расписаны они на два сезона. В полный комплекс работ также входит реконструкция моста через реку Барнаулка, расширение его до четырех полос, устройство барьерного и перильного ограждений, тротуаров и опор освещения.

Саму дорогу тоже частично расширят – на участке от моста до перекрестка с улицей Кутузова будет по две полосы в каждую сторону. Подрядчик - ООО «Барнаульское ДСУ-4» - вышел на объект две недели назад, и сейчас дорожники занимаются демонтажом одной из полос моста. Так что пока движение закрыто.

Более 200 дорожных объектов отремонтируют в Алтайском крае в 2019 годуФото: Олег УКЛАДОВ

- Движение под искусственным сооружением перекрыто для обеспечения безопасности водителей, но совместно с Минтрансом мы пришли к тому, что жителей Борзовой Заимки нельзя лишать наиболее короткого проезда из города в поселок, и нами был организован временный объезд опасного участка рядом с перекрытым, – отметил директор подрядной организации Николай Данилин.

Напомним, прежний мост видел ремонт в последний раз около десяти лет назад. За это время он частично потерял в прочности, так что решение о его реконструкции было взвешенным. Ведь безопасность превыше всего. Согласно смете, на ремонт будет потрачено 290 миллионов рублей – эта сумма рассчитана на два года. Работы настолько масштабные, что, по большому счету, рабочие практически заново отстраивают мост. Так, если в старом было 18 балок, то в новом уже 42.

Более 200 дорожных объектов отремонтируют в Алтайском крае в 2019 годуФото: Олег УКЛАДОВ

- Наша задача в этом году – расширить левую часть моста и запустить по ней движение транспорта. Правой стороной моста собираемся заняться в зимний период, если позволит погода. Полностью все работы на этом участке завершим к октябрю 2020 года, – отметил Данилин.

По мнению властей и дорожников, в совокупности расширенный мост и дорога в первую очередь сыграют огромную роль в улучшении аварийной ситуации.