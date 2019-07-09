2019-07-08T17:08:42+03:00
Общество

Ройте ямы для туалетов: Алтайский поселок отключат от центральной канализации

Управляющая компания якобы из-за убытков отказывается обслуживать население
БОРЗОВ Денис
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Дом с выгребной ямой в Березовке. Фото: Лариса КолесниковаДом с выгребной ямой в Березовке. Фото: Лариса Колесникова
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Самый жаркий месяц лета «порадовал» всех жителей края повышением тарифов ЖКХ, но для 500 жителей микрорайона ЗПД (завод панельного домостроения) Первомайского района эта новость стала не самой худшей. 1 июля им пришло уведомление от управляющей компании о том, что буквально через два месяца их отключат от центральной канализации.

Трубы горят

Администрация ООО «Березовское ЖКХ» уведомила местных жителей о том, что с 2015 года является убыточным предприятием. Уже несколько лет компания несет ежегодные убытки около двух миллионов рублей. Жители утверждают, что тарифы за услуги у них и так самые высокие в Первомайском районе. За кубометр воды жители платят 32 рубля, в то время как поселок Новый оплачивает 18 рублей. Все из-за разных поставщиков коммунальных услуг в сельсоветах.

- У «Березовского ЖКХ» только направление канализации убыточное, а вот водоснабжение и теплоснабжение приносит им хорошую прибыль. Предприятие просто хочет собрать деньги либо с населения, либо с администрации района, у которого тяжелая ситуация с финансами, - рассказывает глава сельсовета Альбина Агальцова.

Уведомление сельчанам. Фото: Лариса Колесникова

Уведомление сельчанам. Фото: Лариса Колесникова

Действительно, раньше предприятие работало по упрощенной системе налогообложения, оплачивая 1% за налоги. Теперь по закону коммунальная компания должна оплачивать 20% НДС от доходов. Это и заставило руководителя «Березовское ЖКХ» Александра Лиха пересмотреть подход к работе.

Предприятие планировало поднимать и так уже высокий тариф, внеся соответствующее предложение на местной сессии районных депутатов, но получило отказ.

Ройте ямы

Даже если жители начнут массово выкапывать собственные выгребные ямы, они не уложатся до 1 сентября – именно эта дата обозначена как дата отключения центральной канализации. В селе 150 близко расположенных друг к другу домов. Расстояние между ними не превышает 5 метров, всюду пристройки, бани и гаражи, проложены трубы газификации и водоснабжения. Начав экстренные раскопки, жители рискуют повредить проложенную систему. К тому же среди местных жителей много пенсионеров, которым сложно найти 25 тысяч рублей – примерно во столько обойдется устройство выгребной ямы.

Сельчане обратились за помощью в прокуратуру, Роспотребнадзор, министерство строительства, чтобы получить какую-либо поддержку. В минувшие выходные в селе побывали депутаты барнаульской гордумы, которые обещали помочь разобраться в ситуации, они уже отправили повторные запросы в ведомства.

- Люди просто не знают, что делать. Выход из ситуации пока видят лишь один – компенсировать коммунальной компании расходы, иначе сельчане рискуют остаться в зимний сезон без канализации. Но пока неизвестно, где найти нужную сумму, - поделилась Альбина Агальцова.

Чтобы решить вопрос, времени остается мало. Жители надеются поднять общественный резонанс и получить поддержку барнаульских депутатов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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