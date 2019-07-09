Ройте ямы для туалетов: Алтайский поселок отключат от центральной канализации

Самый жаркий месяц лета «порадовал» всех жителей края повышением тарифов ЖКХ, но для 500 жителей микрорайона ЗПД (завод панельного домостроения) Первомайского района эта новость стала не самой худшей. 1 июля им пришло уведомление от управляющей компании о том, что буквально через два месяца их отключат от центральной канализации.

Трубы горят

Администрация ООО «Березовское ЖКХ» уведомила местных жителей о том, что с 2015 года является убыточным предприятием. Уже несколько лет компания несет ежегодные убытки около двух миллионов рублей. Жители утверждают, что тарифы за услуги у них и так самые высокие в Первомайском районе. За кубометр воды жители платят 32 рубля, в то время как поселок Новый оплачивает 18 рублей. Все из-за разных поставщиков коммунальных услуг в сельсоветах.

- У «Березовского ЖКХ» только направление канализации убыточное, а вот водоснабжение и теплоснабжение приносит им хорошую прибыль. Предприятие просто хочет собрать деньги либо с населения, либо с администрации района, у которого тяжелая ситуация с финансами, - рассказывает глава сельсовета Альбина Агальцова.

Уведомление сельчанам. Фото: Лариса Колесникова

Действительно, раньше предприятие работало по упрощенной системе налогообложения, оплачивая 1% за налоги. Теперь по закону коммунальная компания должна оплачивать 20% НДС от доходов. Это и заставило руководителя «Березовское ЖКХ» Александра Лиха пересмотреть подход к работе.

Предприятие планировало поднимать и так уже высокий тариф, внеся соответствующее предложение на местной сессии районных депутатов, но получило отказ.

Ройте ямы

Даже если жители начнут массово выкапывать собственные выгребные ямы, они не уложатся до 1 сентября – именно эта дата обозначена как дата отключения центральной канализации. В селе 150 близко расположенных друг к другу домов. Расстояние между ними не превышает 5 метров, всюду пристройки, бани и гаражи, проложены трубы газификации и водоснабжения. Начав экстренные раскопки, жители рискуют повредить проложенную систему. К тому же среди местных жителей много пенсионеров, которым сложно найти 25 тысяч рублей – примерно во столько обойдется устройство выгребной ямы.

Сельчане обратились за помощью в прокуратуру, Роспотребнадзор, министерство строительства, чтобы получить какую-либо поддержку. В минувшие выходные в селе побывали депутаты барнаульской гордумы, которые обещали помочь разобраться в ситуации, они уже отправили повторные запросы в ведомства.

- Люди просто не знают, что делать. Выход из ситуации пока видят лишь один – компенсировать коммунальной компании расходы, иначе сельчане рискуют остаться в зимний сезон без канализации. Но пока неизвестно, где найти нужную сумму, - поделилась Альбина Агальцова.

Чтобы решить вопрос, времени остается мало. Жители надеются поднять общественный резонанс и получить поддержку барнаульских депутатов.