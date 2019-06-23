Фестиваль Роберта Рождественского прошел на Алтае

В Алтайском крае прошел литературный фестиваль Роберта Рождественского. Накануне гости побывали на малой родине поэта.

Именно в субботу, 22 июня, в Косихе на Яру любви состоялась концертная программа фестиваля. Она получила название «Мы совпали с тобой». Перед ее открытием на сцену для приветствия гостей поднялся губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

- Фестиваль проходит в День памяти и скорби. Это страшная, сложнейшая страница в нашей истории. И вроде бы не до фестивалей в этот день. Однако творчество Роберта Рождественского, значительную часть которого составляли рассуждения, размышления о памяти, войне, настоящих ценностях, чувстве долга, Родине, любви, смерти ради своих родных, близких, страны, делает наш фестиваль в этот день очень органичным, - подчеркнул Виктор Томенко.

Литературный фестиваль Роберта РождественскогоФото: пресс-службы правительства Алтайского края

Действительно, так совпало, что именно в этот день по всей стране и в Алтайском крае в частности проводились многочисленные акции, приуроченные ко Дню памяти и скорби. Но и отменять фестиваль, который проводится в память о нашем земляке тоже было бы неправильно. Он написал немало стихов о войне и о ее героях. Этот факт также не стоит отбрасывать.

Помимо того, Алтайский край стал местом притяжения для молодых авторов. Правительство региона выделило средства на проведение в Барнауле межрегионального семинара для литераторов.

- Здесь они учатся у авторитетных наставников, ближе узнают те места, где родились и творили известные писатели – уроженцы Алтайского края, - говорят в администрации.

Что касается почетных гостей, то в этом году регион посетили заслуженные артисты России Евгений Дятлов и Алена Свиридова. Они дали сразу два бесплатных концерта: один состоялся в Барнауле, на площади перед театром драмы, а второй – в Косихе.

Алена Свиридова в БарнаулеФото: пресс-службы правительства Алтайского края

- Такие поэты, как ваш земляк Роберт Рождественский, рождаются, не побоюсь этих слов, раз в столетие. Я не знаю второго такого поэта, который олицетворяет все то самое хорошее в советском детстве, которое у нас тоже было, что бы там ни говорили. Мы были счастливы, потому что юность и детство – это само по себе счастье, - отметила во время одного из своих выступления Алена Свиридова.

А еще гости, приехавшие на фестиваль в Косиху заметили, что памятник Роберту Рождественскому, презентованный годом ранее, все же изменили – в руки поэта все же вложили сигарету – именно в таком виде он задумывался изначально.