Дрифт по кольцу в час пик: барнаулец заставил автомобилистов поволноваться [Видео]

Соцсети Барнаула бурлят – как так? Водитель Toyota Chaser утром 20 июня решил подрифтовать на Малаховском кольце напротив ТЦ «Волна».

Каждый автолюбитель знает: заднеприводная машина располагает владельцев как можно чаще уходить в занос. Это создает драйв при вождении, позволяет качнуть адреналин и удивить женский пол. Но «валить» боком все же нужно в специально выделенных местах или на дорогах с небольшим движением, чтобы не создавать опасность для других водителей.

После дождичка в занос

В Барнауле улицу Малахова пересекают аж три кольца. Около торгового центра «Волна» одно из них совсем недавно починили, теперь место облюбовали городские гонщики. Один из них на Toyota Chaser решил закрутить кружок-другой-третий по влажной дороге. С первой попытки у него не получилось этого сделать, второй же заход оказался успешнее.

150 метров управляемого заноса - неплохой результат. Но не в утреннее время на оживленном кольце, когда многие торопятся на работу. В интернете жители краевой столицы уже начали шутить над дрифтером, некоторые ругаются, кто-то защищает водителя.

- Когда не нужно на работу, - шутит Дмитрий.

- Вот если бы он без остановки боком наваливал было бы круче, - делится впечатлениями Александр.

- Ну это он от очень «большого» ума сделал. Нарожают идиотов, а потом все мучаются, - пишет Иван.

Негативно оценил заезд барнаульца и автоблогер Александр Михельсон.

- Не хочется даже обсуждать этот вопрос. Когда в соцсетях появляются сообщения о таких неадекватах, всегда на следующий день кто-то может повторить «подвиг» дрифтера. Я считаю, что на сообщения о подобных нарушениях порядка должен сразу выезжать экипаж ГИБДД и убирать с дороги гонщика, ведь он создает пробки и мешает людям добраться на работу, - делится Александр.

Есть ли штраф за дрифт

Некоторые водители заявляют, что любой дрифт – это нарушение правил дорожного движения и городским гонщикам выпишут штраф за «опасное вождение», но это не так. Прямого штрафа за контролируемый занос в КоАП нет. Но сотрудники ГИБДД в любом случае могут оштрафовать любителей погонять «боком» по улицам города.

Если гонщик двигается по прямой дороге, то при дрифте он может оказаться в зоне полосы встречного движения, тогда ему могут выписать штраф в 5 тысяч рублей или даже лишить прав на полгода. Но даже если этого не произошло, то дрифтер наверняка пересек разметку полос попутного движения без поворотника, за что ему полагается наказание в 500 рублей.

- Сотрудники ГИБДД не зря дежурят в местах, где обычно собираются любители управляемого заноса. Их часто можно увидеть у Речного вокзала или у парковки на «Галактике». Они могут простить нарушителя, но скорее всего, остановят и выпишут штраф, потому что у таких водителей часто не бывает страховки или уже есть вмятины по кузову, что тоже является маячком для проверки документов, - рассказывает инструктор по вождению Егор Шумилов.

Но на той же парковке у торговых центров время от времени проводят соревнования по заносу. Для этого зону оцепляют, выстраивают зрителей на безопасном расстоянии, по требованиям безопасности на месте соревнований дежурит экипаж скорой помощи. Кстати, совсем скоро состоится чемпионат Алтайского края по дрифту. Он пройдет на парковке ТЦ «Галактика» 13 июля, начало мероприятия в 10.00.