2019-06-10T05:51:36+03:00
Общество

Гороскоп на 10-16 июня 2019 года: для каких знаков зодиака неделя будет наиболее удачной

Астропрогноз на 10-16 июня 2019 года от барнаульского астролога Веры Топчеевой
Ольга ВЕДЕРНИКОВА
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В целом неделя с 10 по 16 июня 2019 года обещает быть эффективной для заключения деловых соглашений, переговоров, путешествий, командировок.В целом неделя с 10 по 16 июня 2019 года обещает быть эффективной для заключения деловых соглашений, переговоров, путешествий, командировок.Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ
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В целом неделя с 10 по 16 июня 2019 года обещает быть эффективной для заключения деловых соглашений, переговоров, путешествий, командировок. Растущая Луна также благоволит новым знакомствам, романтическим свиданиям и признаниям в любви. О том, что ждем представителя каждого знака зодиака – в прогнозе барнаульского астролога Веры Топчеевой.

Овен

Перед Овнами открываются перспективы карьерного роста, главное приложить усилия в нужный момент и со здравым разумом, однако, опираться стоит только на себя и собственные силы, не доверяя и не вверяя ход события знакомым, родственникам, партнерам.

Телец

Тельцы полны сил и способны добиться успеха во многих жизненных сферах, эта неделя благоприятна для переговоров, подписания важных документов, разрешения давнишних проблем, стоит быть внимательнее в путешествиях и вопросах наследства.

Близнецы

Близнецы могут оказаться в неоднозначных ситуациях, но благодаря быстроте ума и находчивости, смогут обернуть происходящее себе на благо, финансовые аферы и рискованные инвестиции могут подпортить репутацию и привести к ощутимым потерям.

Рак

Раки способны добиться желаемого, опираясь на интуицию и смелость принятия решений, появится возможность укрепить свой авторитет, наладить партнерские отношения, проявить деловые качества, добиться поощрения или повышения на службе.

Лев

Львам придется взять на себя ответственность за происходящее и приложить немало усилий для достижения своих целей, некоторого внимания потребует и их близкое окружение, поэтому стоит проявить эмпатию и оказать поддержку близким.

Дева

Девы настроены на успех и способны держать ситуацию под контролем, здравый смысл и четкий план препятствуют манипуляциям со стороны, позволяя добиться значимых результатов в задуманных проектах, коммуникациях, обучении.

Весы

Весам придется запастись решительностью и мудростью в принятии решений, опираясь на собственный опыт, а не советы окружающих, следует щепетильнее отнестись к вопросам финансов и займов, во избежание недоразумений и неприятностей.

Скорпион

Скорпионам фортуна приготовила много приятных сюрпризов и возможностей, заметен профессиональный рост, проекты оказываются прибыльными, знакомства полезными, а отношения выстраиваются легко и непринужденно.

Стрелец

У Стрельцов возможны непростые ситуации, претензии окружающих, непонимание со стороны близких людей, изменить положение вещей и направить в нужное русло поможет позитивный настрой, смелость в действиях и видение перспективы.

Козерог

Козероги держат нос по ветру и добиваются поставленных целей быстро и умело, необходимо определить дальнейший план, стратегию действий, чтобы избежать стагнации в делах и отношениях, а эмоции попридержать при себе.

Водолей

Водолеи смогут многому научиться, вывести интересные знакомства на новый уровень, расставить приоритеты в сложившейся ситуации, получить поддержку близких, однако возможны интриги и конфликтные ситуации в рабочем коллективе.

Рыба

Рыбам желательно проявить решительность в достижении своих целей, а уверенность в себе укрепит внутренние силы и поможет изменить ситуацию к лучшему, в общении стоит проявить дипломатию, во избежание непонимания и конфликтов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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