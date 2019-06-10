Притяжение для инвестиций: депутаты Госдумы оценили развитие туркластера «Золотые ворота»

В декабре 2018 проходило заседание комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, на котором обсуждалась судьба бийского туркластера. В него поступили средства из федерального бюджета, осталось проверить их освоение. Комитет был настроен скептично, несмотря на все документы, рапорты и письма. Депутаты решили лично проверить состояние комплекса.

Накануне в Бийске на "Золотых воротах" прошло выездное заседание комитета с презентацией туркластера, встречей с руководством города. Депутаты пообщались и с инвесторами, уже работающими в сфере туризма и только планирующими работу.

Важнее всего для комитета было оценить грамотность вложения федеральных средств в проект, план его развития и деятельность предпринимателей.

Остановку делегация из Москвы сделала в придорожном сервисе «Горная страна», построенный супругами Саламатовыми. За столами обедали клиенты, проезжающие заглядывают сюда перекусить. Место пользуется спросом, что не может не порадовать.

Далее депутаты Госдумы проверили обустройство технической площадки, чтобы оценить условия для будущих инвесторов.

Глава Бийска Александр Студеникин показал результаты проделанной работы на 350 млн руб федеральных средств. Были возведены 6 км сетей газоснабжения, 8 км водопровода, канализация, линии электропередач с силовой подстанцией, котельная, теплоснабжение, проложена дорога к участкам инвесторов.

Развитие туризма считается самым прибыльным направлением, ведь город находится на транспортном потоке. Отдыхающие едут в Белокуриху, на «Бирюзовую Катунь», в Горный Алтай, пересекая наукоград. Эксперты заявляют, что в ближайшие годы туристов станет еще больше.

- Сегодня мы своими глазами увидели, что вся обеспечивающая инфраструктура построена: от газоснабжения до канализования. Но сейчас стоит вопрос привлечения инвесторов, - говорит на выездной комиссии Михаил Дегтярев, председатель комитета Государственной Думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи. - Мы со своей стороны всем крупным инвесторам, которые просят совета по вложению средств, рекомендовать Бийск как одно из самых перспективных направлений.

В комитете планируют работать по принципу, который хорошо прижился в Европе. Там торговый оборот в сфере автотуризма — а это придорожный общепит, заправки, магазины, кемпинги, СТО — свыше 40 млрд евро в год. Пока до таких показателей еще далеко, но работа уже ведется. На данный момент не все жители России путешествуют каждый год. Задача комитета — исправить положение дел и добиться увеличения туристического потока. Путешествие по стране раз в год должно стать обыденностью для российской семьи. Для этого нужно создать максимально комфортные условия.

В этом поможет бизнес, обслуживающий турпоток. Чтобы привлечь в эту сферу предпринимателей, уже прописывается стратегия развития внутреннего туризма до 2035 года. В ней детально проработана процентная ставка туристическим бизнесменам.

Депутат ГД РФ Александр Прокопьев отмечает, что у «Золотых ворот» большое будущее.

- От стелы «Бийск» до Нефтебазы - 270 гектар земли, в которую вложены государственные деньги. Они должны быть использованы, чтобы заякорить достойные объекты, которые будут продолжением замысла - создавать туристско-рекреационную зону. И при выборе таких проектов нужно руководствоваться здравым смыслом — выбирая те, которые будут открывать перспективы для города. Ведь были стратегические ошибки — такие как строительство обводной дороги вокруг Бийска, которая уводит трафик от «Золотых ворот». Подобные истории повторяться не должны. А имеющиеся проблемы, такие как эта — надо оперативно решать. В данном случае дорожными знаками и указателями.

Ранее туристов крайне беспокоил нелицеприятный маршрут через город — дороги через Больничный Взвоз, Коммунарский, Шишкова своим состоянием просто отбивали желание проезжать здесь второй раз. Теперь дорожное полотно в хорошем состоянии.

Теперь нужно возвращать доверие туристов и расположить их к себе, доказать, что в Бийске им действительно будет хорошо, комфортно и уютно. В этом уже заинтересованы действующие инвесторы «Золотых ворот». Рядом с заправкой «Лукойл» при въезде в Бийск планируется возведение придорожного комплекса. Крупная сеть «Аникс» также разрабатывает проект, который поможет снабдить товарами придорожные точки по обслуживанию туристов. «Горная страна» Саламатовых скоро расширится, есть варианты развития, например, строительство гостиницы, контактного зоопарка и этно-музея.