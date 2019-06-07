Скачки на приз президента: почему на них не будет орловских рысаков с Алтая

12 июня на Центральном Московском ипподроме пройдут скачки лошадей на приз президента. На них съезжается вся элита страны – политики, бизнесмены, звезды шоу-бизнеса. В числе приглашенных гостей – депутат Алтайского краевого Законодательного Собрания Александр Дёмин. О скачках, а также многом другом он рассказал в интервью корреспонденту «Комсомолки».

Александр Дёмин, депутат Алтайского краевого Законодательного Собрания.Фото: скриншот с видео на youtube

- Александр, вы находитесь в числе приглашенных гостей на скачки. Какова цель поездки на скачки – деловая или просто развлечься?

- К этому мероприятию у меня профессиональный интерес, так как я являюсь заводчиком и собственником конного завода, на котором содержится около 200 голов орловской рысистой породы. К тому же, скачки – это событие не только спортивное. Ему предшествует ряд совещаний и мероприятий, на которых обсуждаются актуальные для коневладельцев и спортсменов проблемы и вопросы. Это своеобразная площадка для общения, на которой собираются известные политики, ведущие бизнесмены, например, их числе акционеры и совет директоров «Газпрома», деятели культуры и шоу-бизнеса. То есть это люди, кто всерьез и надолго зашли в эту отрасль и имеют далеко идущие планы.

- В скачках будут участвовать лошади с Алтайского края?

- Да, в день соревнований они будут представлены в заездах. Однако в главной скачке страны на приз президента орловских рысаков с Алтая, к сожалению, в участниках не будет. По условиям, в этих заездах соревнуются лишь представители чистокровной породы верховых лошадей, выведенных в Англии. Во время совещаний я, как заводчик орловской рысистой породы, хочу стать инициатором предложения, чтобы приз президента проводились не на верховых «иностранных» лошадях, а на орловских рысаках, которые являются национальным достоянием России. На мой взгляд, неправильно вручать главный приз нашей страны английским породам. Либо, как вариант, нужно найти в данной ситуации компромисс – например, каждый сезон вручать приз президента разным породам лошадей.

- Вы сами сидите в седле?

- Да. Я родился в деревне. Любовь к лошадям мне привил дед. Поэтому в седле я сижу с детства.

Орловская рысистая порода была выведена во времена царской России, поэтому считается исконно русской.Фото: из личного архива героя(ев) публикации

- Список ваших профессиональных дел не ограничивается конезаводом. Вы являетесь руководителем нескольких предприятий в области строительства, сельского хозяйства и других сфер. Коллективы немаленькие. Согласны, что кадры решают все?

- Да. Кадры решают все. Многое - точно. Сейчас настало время, когда бизнес создается не под идею, а под человека. Если даже есть идея, но нет человека, который в ней хорошо разбирается и сможет развить ее, можно не заниматься этим бизнесом. Есть человек – вперёд!

-Вы являетесь депутатом АКЗС, представляете комитет по экономической политике, промышленности и предпринимательству Алтайского края. Как думаете, чем можно привлечь инвесторов в наш регион?

- Бизнесу необходима развитая инфраструктура. Это касается любой из отраслей. И вообще в вопросе привлечения инвесторов не нужно сидеть, сложа руки и ждать, когда же к нам, наконец, придут и что-то предложат. Мы живет в такое время, когда необходимо искать, убежать, рекламировать направления, которые по географическим, природным факторам отличают Алтайский край,и в которые выгодно вкладывать инвестиции.

- Сердце Алтайского края – Барнаул. Вы сами прожили здесь большую часть жизни. Согласитесь, что очень хочется видеть свой город красивым, процветающим и развивающимся. Что нужно сделать для этого в первую очередь?

- На самом деле необходим целый комплекс мероприятий, начиная от формирования команды профессионалов, которая будет эффективно руководить городом. Важно определить «болевые» точки и начать целенаправленно ликвидировать проблемы. На мой взгляд, упор нужно сделать на решение коммунальных проблем Барнаула, которые в настоящее время просто захватили город и решаются в большинстве своем в аварийном режиме. В настоящее время нет отлаженной системы видения и понимания, как выйти из этой ситуации. И это несмотря на то, что существует множество современных передовых технологий. Однако необходимо понимать, что собственный городской бюджет с решением данной проблемы не справится, поэтому необходимо искать и привлекать инвестиции – это и есть задача номер один.

- И все-таки, есть ли шанс, что Барнаул сможет самостоятельно решить накопившиеся проблемы?

- Для этого мы должны создать комфортную площадку, чтобы через технопарки, административные ресурсы, привлечь сюда производство и переработку сырья, производимого на территории региона. В свое время у нас в городе была развитая промышленность. Вспомните – на Моторном заводе работал каждый шестой горожанин! То есть потенциал есть, и еще какой! Поэтому нужно смелее и активнее признать совершенные ранее ошибки и вновь налаживать и запускать промышленное производство.

- Барнаул называют городом торговых центров, мы постоянно попадаем в лидеры рейтингов городов с самым большим количеством торговых площадей. Зачем нужно было застраивать краевой центр магазинами?

- Рынок рождает предложение. В свое время в Барнауле был дефицит торговых площадей – он их получил. Сейчас настал момент перенасыщения. И это всегда и во всем так. В итоге рынок сам себя отрегулирует – торговые центры перепрофилируются, найдут новый формат. В любом случае, если бы ТРЦ были убыточны, то давно бы все закрылись. А если до сих пор существуют – значит, есть спрос и востребованность.

- Последние несколько лет в Барнауле активно развивают туркластер. Идея хорошая, но как считаете, может ли Барнаул претендовать на звание туристической столицы региона?

- Думаю, что нет. И этому есть один весомый аргумент: Барнаул - не старый город, у нет какой-то великой истории. Нам всего 200 лет, и к тому же, в начале прошлого века мы сгорели полностью. К сожалению, у Барнаула нет той истории, которую можно было бы показывать туристам. Однако у нас другая фишка. Барнаул – промышленный центр и его развитие должно идти именно через промышленность и инфраструктуру.

- Вы строгий руководитель?

-Я справедливый.

- Какое человеческое качество вы считаете главным?

- Порядочность.

Справка "КП"

Орловская рысистая порода

Орловская рысистая порода была выведена во времена царской России, поэтому считается исконно русской. В те времена орловский скакун стоил целое состояние. Порода считается уникальной, ведь до сих пор селекционерам со всего мира не удалось получить скакунов с аналогичными характеристиками. В этих лошадях сочетается красота, грация, выносливость и мощь. Одно из главных достоинств орловских рысаков — высокая скорость бега.

На Алтае уже много лет занимаются возрождением орловской рысистой породы. Рысаки, выращенные в нашем регионе, имеют ряд преимуществ - лошади более крупные, лучше приспособлены к жестким климатическим условиям. Лошади, выращенные в лучших коневодческих хозяйствах Алтайского края, неоднократно становились призерами престижных призов на ипподромах страны, в том числе на Центральном Московском ипподроме.