Гороскоп удачи на неделю 3-9 июня 2019 года

Первая неделя лета начнется с новолуния (оно произойдет 3 июня), которое считается одним из лучших в 2019 году - это идеальное время для стартапов. Так что смело беритесь за воплощение новых проектов, они обязательно станут удачными и принесут вам пользу. А более подробным прогнозам для каждого знака зодиака на неделю с 3 по 9 июня 2019 года делится барнаульский астролог Вера Топчеева.

Овен

Овнам захочется разговоров начистоту, что может привести к конфликтным ситуациям и испортить отношения, проявление же лидерских качеств и предусмотрительные ходы помогут не только продвинуться в карьере, но и показать себя в выгодном свете.

Телец

Тельцов ожидает благоприятный период во всех отношениях, их практичность и осмотрительность способствуют реализации выгодных проектов, а выравнивание эмоционального фона склоняет к доверительной семейной обстановке.

Близнецы

Близнецам не стоит тратить силы по пустякам и распаляться на кучу дел, принятие решений должно быть выверенным и надежным, возможны непредвиденные финансовые затраты и неожиданное стечение обстоятельств.

Рак

Раки пребывают в хорошем настроении и способны отстоять свои интересы в непростых ситуациях, финансовые моменты требуют внимательности и осторожности в принятии решений, в общении же с близкими царят тепло и взаимопонимание.

Лев

Львы способны достичь многого, важно верить в свои силы и не упускать предоставленные возможности, однако, это не повод нарушать чужие границы, в деловой сфере отдается предпочтение анализу ситуаций, а каждый шаг выверен и разумен.

Дева

Девам трудно сохранить спокойствие , им хочется коснуться многих тем, а профессиональная сулит и много возможностей, дабы избежать разногласий с ближайшим окружением, придется набраться терпения, а в чем-то и пойти на уступки.

Весы

Весы настроены на успех, их ожидают приятные перемены и поддержка со стороны партнеров, не стоит поддаваться сиюминутным порывам, пусть ситуация непростая и неоднозначная, помогут трезвый разум и природное благоразумие.

Скорпион

Скорпионы легко найдут общий язык и с начальством, и с друзьями, благоприятно обучение и приобретение навыков, информация быстро усваивается, а деловые связи оказываются прибыльны, финансовая сфера радует перспективами и прибылью.

Стрелец

Стрельцы справляются с любыми нагрузками и действуют преимущественно в одиночку, открываются перспективы в профессиональном плане, к кому-то придут заслуженные награды, а кто-то преуспеет в реализации своих проектов.

Козерог

Козерогам открываются новые двери в работе, карьерных устремлениях, четко поставленные цели помогут добиться желаемого, будут определены дальнейшие стратегии, завяжутся полезные знакомства, а романтическая встреча может перерасти в нечто большее.

Водолей

Водолеи окажутся в эпицентре общения, появится возможность проявить интеллектуальные способности, узнать что-то новое для себя и взять нужный курс к реализации целей, однако, не стоит идти на поводу у сиюминутных порывов, дабы не наломать дров.

Рыбы

Рыбы всю неделю на волне, их активность и природная интуиция позволят найти единомышленников, распутать сложные дела и выйти сухими из непростых ситуаций, открываются новые возможности, нестандартные подходы в решении задач.